TürkTraktör’ün üretimi yüzde 23 arttı!

TürkTraktör, 2020 yılının ilk 6 ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. TürkTraktör corona virüsünün etkisini ciddi anlamda gösterdiği zorlu bir dönemde, üretim, yurt içi satış adetleri ve cirosunda yaşanan artışlarla yılın ilk yarısında başarılı bir performans gösterdi.

TürkTraktör Ankara ve Erenler'de bulunan fabrikalarında, tüm çalışma alanlarında corona virüsüne karşı aldığı ve TSE Güvenli Tesis Sertifikası'yla da tescillenen önlemlerle üretimine devam etti ve yılın ilk 6 ayında toplam 12 bin 357 adet traktörü üretim bantlarından indirdi. Şirket bu adetlerle üretimini, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırmış oldu.

TürkTraktör, ilk 5 aylık rakamlara göre, Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 71'ini de tek başına gerçekleştirdi. Firma, yurt içinde gerçekleştirdiği toplam 7 bin 326 adetlik traktör satışıyla, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 68 oranında artırırken; aynı zamanda 13 yıldır kesintisiz şekilde lideri olduğu traktör pazarındaki konumunu da güçlendirdi.

130'dan fazla ülkeye ihracat yapan TürkTraktör, ilk 6 ayda 5 bin 786 adet traktör ihracatı ile Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 86'sını da tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör yılın ilk altı ayını 2 milyar 179 milyon TL toplam ciro ile kapattı. Şirketin brüt kârı 380 milyon TL, brüt kâr marjı yüzde 17,4 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 211 milyon TL ve FAVÖK tutarı 278 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 9,7 ve yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. TürkTraktör'ün net kârı ise 161 milyon TL olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Son 2 yıldır zorlu pazar koşullarına rağmen, liderliğimizi 13. yılına taşımıştık. Yaşanmaya başlanan salgın süreci ise karşımıza farklı zorluklar getirdi. Ancak 65 yılı aşan deneyimimiz ve güçlü finansal yapımızla yeni şartlara uygun çizdiğimiz yol haritamızla ara verdiğimiz üretim faaliyetlerimize hızlı bir şekilde dönerken; salgın öncesindeki üretim seviyemizi geçmeyi de başardık ve pazardaki konumumuzu güçlendirdik.” dedi.