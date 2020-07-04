Yarı yılda en çok satan marka ve modeller

Corona virüsü salgını sebebiyle mart ayından itibaren gerileyen otomotiv pazarında hareketlilik haziran ayında yüzleri güldürdü. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 70 bin 973 oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında yüzde 66,3, otomobil pazarı yüzde 58,4 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 oranında arttı. 2020 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 57.067 adet olurken, hafif ticari araç p/azarı yüzde 108,7 artarak 13.906 adet oldu.

Yılın ilk 6 ayı düşünüldüğünde ise artış yüzde 30.2 seviyelerine ulaştı ve 254.068 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.

EN ÇOK SATAN MODELLER

FIAT EGEA HAZİRAN: 9051 OCAK-HAZİRAN: 24779

RENAULT CLIO HAZİRAN: 6769 OCAK-HAZİRAN: 18826

RENAULT MEGANE HAZİRAN: 4699 OCAK-HAZİRAN: 14228

TOYOTA COROLLA HAZİRAN: 2241 OCAK-HAZİRAN: 9407

HONDA CIVIC HAZİRAN: 2126 OCAK-HAZİRAN: 7729

DACIA DUSTER HAZİRAN: 1869 OCAK-HAZİRAN: 5752

SKODA SCALA HAZİRAN: 1821 OCAK-HAZİRAN: 1821

AUDI A3 HAZİRAN :1714 OCAK-HAZİRAN: 3068

VOLKSWAGEN PASSAT HAZİRAN: 1644 OCAK-HAZİRAN: 10250

OPEL CORSA HAZİRAN: 1458 OCAK-HAZİRAN: 3614