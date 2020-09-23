Yeni Discovery Sport hibrit kaç para?

Yeni Discovery Sport Plug-In Hybrid, 300 beygirlik gücüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Otomobilde bulunan 1.5 litrelik 3 silindirli turbo motor, elektrik motoruyla destekleniyor. Toplamda 300 beygir güç çıkışına erişen Discovery Sport 100 km’de 1.6 litrelik benzin tüketimiyle tüm dengeleri bozuyor. Ayrıca otomobil elektrik motoru sayesinde 64 km boyunca içten yanmalı motorunu çalıştırmadan gidebiliyor.

YENİ PLATFORM VE YENİ SÜRÜŞ

Yeni Discovery Sport, yenilenen dış tasarımının yanı sıra tamamen yeniden tasarlanan Premium Transverse Architecture (PTA) şasisi ile konfor, yol tutuş ve aynı zamanda elektrikli motorlar için uygun altyapıyı bir arada sunabiliyor. Land Rover'ın yeni PTA platformu üzerinde geliştirilen Yeni Discovery Sport, elektrik destekli motorları ile düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Önceki jenerasyona göre %13 daha rijit bir gövdeye kavuşan Yeni Discovery Sport, bu sayede araç içerisinde oluşabilecek ses ve titreşimlerin önüne geçiyor. Yeni Discovery Sport'un sıkılaşan şasisi araç içi konforundaki artışın yanı sıra güvenlik anlamında da önemli katkı sağlıyor.

Discovery Sport'un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden birini oluşturan ClearSight Dikiz Aynası ise tek bir hareket ile yüksek çözünürlüklü ekrana dönüşüyor. 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem de daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Ayrıca bagajdaki yüksek eşyalar ya da kirli arka cam gibi geri görüşü engelleyecek durumlarda bile ClearSight Dikiz Aynası ile manevra yapmak çok daha güvenli bir hale geliyor.

TERRAIN RESPONSE İŞ BAŞINDA

Yeni Discovery Sport, 600 milimetrelik su birikintilerinden rahatlıkla geçebiliyor. Dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi Terrain Response ile bulunduğu yüzeye uygun çekiş özellikleri sunan Yeni Discovery Sport, opsiyonel olarak sunulan direksiyon destekli Adaptif Hız Sabitleme sistemi ile şeridi ortalayarak yol alabiliyor. Yine opsiyon listesinde yer alan öndeki araçla mesafesini otomatik olarak ayarlama özelliği ile birlikte Yeni Discovery Sport'ta, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma, Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü de sunuluyor.