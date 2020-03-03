Yeni Porsche 911 Turbo daha hızlı geldi!

Coupé ve Cabriolet modelleriyle lanse edilen 911 Turbo S, kaputun altında yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı boxer motoru ile 650 hp güç üretiyor. Yeni otomobilin ürettiği bu güç bir önceki nesle göre 70 beygir daha fazla anlamına geliyor. Ayrıca otomobil 800 Nm'lik tork değeriyle de oldukça iddialı. Turbo S bu gücünü markanın yeni 8 ileri PDK şanzımanla tekerlere aktarıyor ve aracın sıfırdan 100 km/s’ye hızlanması 2.7 saniye sürüyor.

911 Turbo S modelinin boyutları, gelişmiş sürüş dinamikleri ile paralel olarak önemli ölçüde artırılmış: gövde, bir önceki nesle göre 45 mm daha geniş 1.840 mm'lik ön aksla, bir önceki nesle göre 20 mm artırılmış, 1.900 mm'lik arka aksın üzerinde bulunuyor. Yine bir önceki nesle göre, ön aksta 42 mm, arka aksta 10 mm daha fazla genişlik ve karma boyutlu jantlar, yeni modelin daha aerodinamik olmasına, çevikliğine ve sportifliğine katkıda bulunmuş.

911 Turbo S, ilk kez iki farklı boyutta jantlarla sunuluyor: Önde 255/35 boyutlu 20 inç’lik jantlar, arkada ise 315/30 ebatlı 21 inç’lik jantlar bulunuyor. Yeni donanım seçenekleri, dört çeker 911’in çok daha sportif bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu seçenekler arasında 10 mm alçaltılmış Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) spor şasisi ve ayırt edici bir sesi garanti eden ayarlanabilir kanatlı spor egzoz sistemi bulunuyor.

SPORTİF İÇ MEKAN

Standart donanım listesinde deri iç mekan ve karbon trim Açık Gümüş detaylarla birlikte sunuluyor. Yeni tasarlanan iki tonlu iç mekan Porsche Exclusive Manufaktur tarafından opsiyonel olarak sunulacak. 18 yönlü ayarlanabilen spor koltuklarda, Porsche 930 olarak bilinen ilk 911 Turbo’yu anımsatan dikişler bulunuyor. Gösterge panelindeki kaliteli grafik unsurlar ve logolar karakteristik Turbo S özelliklerini tamamlıyor. Ortadaki PCM ekranı artık 10,9 inç büyüklüğünde ve yeni yerleşimi sayesinde dikkat dağıtmadan hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Otomobildeki diğer fabrika çıkışı özellikler arasında GT spor direksiyon simidi, yeni entegre Porsche Track Precision uygulaması ve BOSE Surround Sound ses sistemini içeren Sport Chrono paketi bulunuyor.