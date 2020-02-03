Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu diyetle A vitamininin yetersiz olarak alınması, yağ emiliminde bozukluklar, kistik fibrozis, çölyak, crohn hastalığı gibi metabolik hastalıklar, hepatit , siroz vb. karaciğer hastalıkları, ateşli enfeksiyon hastalıkları, düşük doğum ağırlığı ya da prematüre doğum, pankreasta meydana gelen hasarlar gibi nedenlerle ortaya çıkan A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

A VİTAMİNİ NEDİR?

A vitamini, görme ve epitel doku sağlığı için gerekli yağda çözünen bir organik bileşiktir. Vücutta diyet beta-karoten ve diğer 3 karotenoidden dönüştürülür. A vitamininin % 80-90’ı karaciğerde depolanır.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?

Normal A vitamini / retinol aralığı 28-86 μg / dL’dir. A vitamini eksikliği, 28 μg / dL’nin altındaki serum retinol seviyeleri olarak tanımlanır. A vitamini eksikliği, çocuklarda körlüğe, cilt hastalıklarına ve büyüme geriliğine yol açabilir.

A VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

A vitamini hem hayvansal kaynaklı gıdalarda hem de bitkisel kaynaklı gıdalarda yeterli miktarlarda bulunmaktadır. Hayvansal kaynaklı gıdalarda daha çok retinol şeklinde bulunurken bitkisel kaynaklı gıdalarda ise karoten şeklinde bulunur.

Hayvansal Kaynaklar:

– Karaciğer

– Keçi sütü ve inek sütü

– Yoğurt

– Peynir

– Kırmızı et ( koyun eti , sığır eti )

– Balık ve balık yağı

– Tereyağı

– Yumurta sarısı

– Tavuk eti

Bitkisel Kaynaklar:

– Patates

– Kavun

– Kayısı

– Mango

– Domates

– Biber

– Havuç

– Ispanak

– Lahana

– Marul

– Maydanoz

– Nane

– Brokoli

– Yeşil fasulye

– Pırasa

– Nane

– Brokoli

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

A vitamini eksikliği sonucunda birçok rahatsızlık ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlıklar geçici olabileceği gibi kalıcı hasarlar şeklinde de olabilir.

A vitamini eksikliğinde en sık karşılaşılan belirti ve semptomlar şunlardır:

* Gece körlüğü

* Gözde kuruluk (Xerophthalmia)

* Kornea yumuşaklığı

* Bitot lekesi

* Kornea üzerinde yaralar

* Gözde bulanıklık

* Göz enfeksiyonları, iltihaplanma

* Ciltte kuruluk

* Bağışıklık sisteminin zayıflaması dolayısıyla hastalıklara kolayca yakalanma ve iyileşme süresinin uzaması

* Yaraların iyileşmesinde gecikmeler

* Büyüme ve gelişme geriliği

* Deri döküntüleri

* Sağlıksız , cansız saçlar

* Saçlarda dökülme ve kepek oluşumu

* Solunum sisteminde sıkıntılar

* İdrar yolu iltihabı

* Bağırsak enfeksiyonları

* Üreme bozuklukları , kısırlık

* Düşük doğum , anomali doğumlar

* Kemik ve dişlerin zayıflaması

* Demir eksikliği dolayısıyla anemi

* Uyku kalitesinde bozulmalar

* Sindirim sisteminde bozulmalar

* Epitel dokunun sertleşmesi

* Deri, tırnak, saç sağlığında bozulmalar

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

A vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen belirtiler yukarıda anlatılmıştır. Bu belirtilerle karşılaşıldığı zaman ilk olarak bunun nedeninin belirlenmesi gereklidir. Ardından hemen tedaviye başlanmalıdır.

Eğer eksiklik diyetle alıma bağlı ise hemen diyetin içeriği A vitamini ile zenginleştirilmeli ve dengeli ve yeterli bir beslenme sağlanmalıdır. Bunun dışındaki sebepler var ise de o durumda nedene bağlı olarak tıbbi bir girişimde bulunulması gerekebilir . Böyle durumlarda da takviye olarak A vitamini supleman şeklinde verilebilir.

A vitamini eksikliği, aşağıdakileri içeren bir diyetle önlenebilir:

– Ispanak, lahana, brokolli ve diğer yapraklı yeşil sebzeler

– Kayısı veya şeftali gibi beta-karoten bakımından zengin meyveler ve havuç, kabak, tatlı patates gibi çok renkli sebzeler

– A vitamini ile takviye edilmiş süt veya tahıllar

– Karaciğer

– Yumurta sarısı

– Balık karaciğer yağları

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