AB ülkelerinde mentollü sigara yasaklanıyor

Mentollü sigaraların yasaklanmasını engellemek için Avrupa Adalet Divanı’na başvuran davalılara, sigara içme oranını düşürmeye ve tütün ürünleri nedeniyle yaşanan erken ölüm vakalarını azaltmaya yönelik adım atılarak mentollü sigaraların yasaklandığı vurgulandı. Mahkeme, Polonya ve çeşitli tütün şirketlerinden gelen davaları da reddetti.

SİGARAYI ÇEKİCİ HALE GETİRİYOR

Kararda,”hoş bir aromaya” sahip mentollü sigara gibi ürünlerin özellikle yeni başlayanlar için sigarayı daha çekici hale getirdiğine dikkat çekti.

Alman Kanser Araştırma Merkezinin (DKFZ) Kanser Önleme Birimi’nden Katrin Schaller, açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünya genelinde 8 milyon insanın her yıl sigara tüketimi nedeniyle erken yaşta hayatını kaybettiğini tahmin ettiğini hatırlattı. Schaller, sağlık politikası açısından yasağın memnuniyetle karşılanması gerektiğini belirtti.

Mentollü sigaranın yasaklanma serüveni, 2014 yılında kabul edilen AB Tütün Yönetmenliği ile başlamıştı. Yönetmelik kapsamında sigara paketleri üzerindeki sağlık ikazları, markaların paketlerin üzerinde yer alması, kapalı yerlerde sigara içilmesi, çocukların ve hamile kadınların yanında sigara içilmesi, oyun alanları ile halkın yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerde sigara içilmesi yasaklanmıştı. (İHA)