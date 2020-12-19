Akademik personel ve sağlık çalışanları aşılama programında yok sayılmış

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığına Covid-19 aşılama programına ilişkin önerilerini içeren bir yazı gönderdi. Aşılama programına alınmaları unutulan üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları ile yükseköğretim kurumlarında görevli akademik ve idari personelin Covid-19 aşılama programına dâhil edilmesini istedi.

ÖNCELİKLİ AŞILAMAYA DAHİL EDİLSİNLER

YÖK Başkanlığı yazısında üniversite hastanelerindeki akademik personel ile sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekilerek, “Sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır” denildi.

YÜZYÜZE EĞİTİM İÇİN DİĞER AKADEMİSYENLER DE AŞILANSIN

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi ve sağlıklı yürütülebilmesi için yüksek öğretim kurumlarında görev yapan tüm akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak aşılama programına dahil edilmesi istenen YÖK yazısında, bakanlık tarafından kabul görülmesi halinde kademelendirme çalışmaları için her türlü iş birliğine açık oldukları da ifade edildi.