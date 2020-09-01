Ayak yanması genellikle kadınlarda hamilelik döneminde ve 50 yaş üzeri kişilerde görülür. Menopoz dönemindeki kadınlarda sık görülen şikayetler arasındadır.

Aşırı kilo, kronik yorgunluk, uzun süre ayakta kalmak, alerjik problemler, B 12 vitamini eksikliği, travmalar, sinir sıkışması, karaciğer ve böbrek problemleri, kan dolaşımı ile ilgili sorunlar, artrit gibi rahatsızlıklar, sigara ve alkol kullanımı gibi nedenler ayak yanması nedenleri arasında gösterilir. Peki, ayak altı yanması için hangi bölüm/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

AYAK ALTI YANMASI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Ayak tabanı yanması problemleriniz için nöroloji veya endokrinoloji (metabolizma hastalıkları uzmanı) bölümüne başvurmanız gerekmektedir.

AYAK YANMASI NEDİR?

Ayağınızın alt kısmının ateşlenmesi ve yanma hissi oluşmasına ayak yanması adı verilir. Kişinin hayatını kabusa çeviren bu durum basma bozukluklarından, kanda hemoglobin yüksekliğinden, amiloidoz birikiminden, şeker hastalığından, B vitamini eksikliğinden, tarsal tünel sendromundan, romatoid artrit, hipotiroidi (tiroid azlığı), böbrek yetmezliği, huzursuz bacak sendromu, ayak mantarı enfeksiyonları, kansızlık, sedef hastalığı, alkol ve sigara kullanımı gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilir.

Ayrıca taban düşüklüğü olan kişilerde de görülebilir. Genel olarak 50 yaş ve üzeri kişilerde, özellikle de menopoza girmiş kadınlarda gece ayakları örtmeme ve yanma sıklıkla yaşanır. Genelde geceleri artsa da gündüzleri de çok rahatsız eder.

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