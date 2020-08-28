Bakan Koca 6 ilin valisiyle görüştü: Vaka artışlarının sebeplerini ele aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantılarında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldi.

Toplantıda corona virüsü salgınıyla ilgili mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerinin ele alındığı açıklandı.

Koca, toplantıya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik” ifadelerini kullandı.

BİN 517 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Koca, 28 Ağustos tarihinde bin 517 vaka tespit edildiğini, 36 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 17 hastanın sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

18 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPILMIŞTI

Bakan Koca, dün 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek illerde alınacak tedbirleri görüştüklerini belirtmişti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık” demişti.

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