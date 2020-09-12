Bakan Koca: Hastanın ölüm nedeni U073 COVID-19 olarak kayıtlara geçti

Sağlık Bakanı Koca, bir milletvekilinin sosyal medya hesabından bir vatandaşa ait ölüm raporunu paylaştığını, raporun doğru fakat değerlendirmenin yanlış olduğunu belirtti.

“DOĞAL OLMAYAN ÖLÜMLER AYRICA SINIFLANDIRILMAKTADIR”

Rapor sahibi hastanın ölüm nedeninin kayıtlara U073 COVID-19 olarak geçtiğini ve kesin raporun da aynı şekilde düzenlendiğini aktaran Bakan Koca, “Uluslararası sınıflamaya göre ölüm şekli ‘Enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm)” ifadelerini kullandı.

“Sayın vekilin paylaştığı ön raporda ölüm nedeninin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağı belirtiliyor” diyen Koca’nın açıklamasının devamı şu şekilde:

* Sayın vekil herhalde ‘doğal ölüm’ ifadesinin teknik bir tabir olduğunu fark etmemiş.

* Uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölüm, doğal ölüm kabul edilir. Kaza, cinayet vb. Doğal olmayan ölümler ayrıca sınıflandırılmaktadır.

* Salgınla mücadele hepimizin görevi. Acı bir kayıp üzerine teknik tabirlerin farkında olmadan yorumda bulunmanın mücadeleye de kayıplarımıza da faydası yoktur.

* Bu tür mücadele enerjimizi tüketecek yorumlardan uzak durmak hepimizin sorumluluğu.

* Salgınla hep birlikte mücadele edebiliriz. Birbirimizle değil, salgına mücadele edelim. Bu mücadeleye hassasiyetle destek verin.