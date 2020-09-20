Bakan Koca’dan, Mansur Yavaş’a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Twitter üzerinden teşekkür etti.

Yavaş, yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde olabileceklerini ve pozitif vakaların ulaşımında belediyenin imkanlarından yararlanabileceklerini ifade etti.

BİLGİLER KULLANIMA AÇIK

Bakan Koca da ABB Başkanı Yavaş’ın Twitter’daki paylaşımını alıntıladı. Bakan Koca Yavaş’ın destek talebine şöyle teşekkür etti:

“Sayın Yavaş, teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün”.