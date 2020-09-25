Bakan Selçuk: Karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttıklarını açıkladı.

Selçuk açıklamasında, “Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.” şeklinde konuştu.

“RAPOR VE REÇETELERİN GEÇERLİLİK SÜRELERİNİ UZATTIK”

Kronik hastaların sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik süreleri ile ilgili de konuşan Selçuk, “Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık.” dedi. (DHA)