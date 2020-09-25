Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Zatürre ve grip aşısı Covid-19’un yaptığı zatürreden korumaz

Corona virüsü salgını sürecinde grip ve zatürre hastalığından korunmanın önemi daha da arttı. Uzmanlar bu hastalıkların corona ile birlikte görüldüğünde etkisini daha sert göstereceğini vurgularken, özellikle riskli gruptakilerin aşı olmaları gerektiği yönünde uyarıyor.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, insanlarda zatürre ve grip aşılarına karşı sanki Covid-19 virüsünden korur gibi bir algı oluştuğunu, bu sebeple sağlık kuruluşlarının önlerinde aşı yaptırmak için yığılmalar olduğunu ancak durumun böyle olmadığını ifade etti.

“ZATÜRRE VE GRİP AŞISI COVİD-19’UN NEDEN OLDUĞU ZATÜRREDEN KORUMAZ”

Son zamanlarda insanlarda grip ve zatürre aşıları konusunda yanlış bir algının oluştuğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz şunları söyledi:

“Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden korumaz. Zatürre aşısı başka bir mikroorganizmanın neden olduğu zatürreden koruyan bir aşıdır. Grip aşısı da gribin ağır seyretmemesi için her sene, özellikle de bu sonbahar aylarında vurulan bir aşıdır.

*Bu sene Covid-19'un yaygın olarak görünmesi nedeniyle grip ve zatürre aşılarına olan talep de ciddi anlamda arttı. Hatta bu talep bazen Aile Sağlığı Merkezlerinde ciddi kalabalıklaşmalara ve ne yazık ki sağlık personellerine fiziki ve sözlü şiddete kadar vardı.

*Zatürre veya gribi Covid-19 ile eş zamanlı geçirdiğinde daha yüksek olabilecek risk grubunda kişiler var. Bu hastaların kimler olduğuna yönelik olarak da şu an da Bilim Kurulumuzun da bir rehber hazırlığı devam ediyor” diye konuştu.

KİMLER GRİP VE ZATÜRRE AŞISI OLMALI?

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz kimlerin aşı olması gerektiği ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Genel anlamı ile kimlerin bu dönemde grip ve zatürre aşısını öncelikli olarak olması gerektiğini paylaşacak olursak; kronik kalp hastalığı olan, kalp yetmezliği olan kişiler, oksijene bağlı kronik akciğer hastalığı olan kişiler, kronik karaciğer, böbrek hastalığı olan kişiler, ayrıca bağışıklık sistemi baskılanan ve bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç öyküsü olanlar, organ nakli yapılmış kişiler, beyin omurilik sıvısında kaçağı olan kişiler, işitme kaybı olduğu için kulak içerisine işitmeye yarayan cihazın cerrahi yöntemle yerleştirildiği insanlar grip ve zatürre aşısını öncelikli olarak yaptırması gereken kişilerdir.

Ayrıca kan kanseri, lenf kanseri, vücutta yaygın kanseri olanlar da yine bu kişiler arasında gösterilebilir. Dalağı doğuştan olmayan ya da dalağı sonradan cerrahi ile alınmış kişilerin de aşı yaptırması gereklidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, virüsle temas konusunda riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarının da zatürre ve grip aşısı olması gerektiğini vurguladı.

ERKEN TEDAVİ ZATÜRRE RİSKİNİ AZALTIYOR

Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar hızlı sonuç alındığını ve zatürreye dönüşün o kadar azaldığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz şunları söyledi:

“Zatürre oranında yüzde 7'nin altına düşmüş durumdayız. Yani tanı konan vakaların yüzde 6.8 kadarı zatürreye dönüşüyor. Bunda etkenlerden birincisi erken tanı. Biz hastaların hastaneye başvurmuş ise, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarını yanına vererek taburcu olmasını sağlıyoruz. Ayrıca bazı hastalarımıza da eve ilaçlarını götürerek erkenden ilaca başlamasını sağlıyoruz. Erken başlanan ilaçlar vakaların zatürreye dönüş oranını azaltıyor.” (İHA)