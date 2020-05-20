Bilim Kurulu üyesinden önemli ‘tatil ‘uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlar için tatil tavsiyelerinde bulundu.
Özlü sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında:
* Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır.
* Rutin tatil formatımızı gözden geçirip, otel konaklamalı, deniz-plaj kalabalığına alternatif olarak; doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole, tatil seçeneklerini deneyebiliriz.