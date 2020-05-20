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Bilim Kurulu üyesinden önemli ‘tatil ‘uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter'dan tatil yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

08:08 -
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu üyesinden önemli ‘tatil ‘uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlar için tatil tavsiyelerinde bulundu.

Özlü sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında:

* Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır.

* Rutin tatil formatımızı gözden geçirip, otel konaklamalı, deniz-plaj kalabalığına alternatif olarak; doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole, tatil seçeneklerini deneyebiliriz.

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