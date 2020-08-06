Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs hastalığı nasıl bulaşır?

Bunyavirüs belirti ve bulguları tipik olarak virüsle temastan 1-2 hafta sonra ortaya çıkıyor. SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin'in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi.

BUNYAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Tayvan'da ilk kez 2010 yılında keşfedilen yeni bunyavirüs, insandan insana bulaşabilir ve Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri'ne (CDC) göre ölüm oranı yüzde 10'dur. Trombositopeni Sendromu (SFTS)'nin kuluçka süresi 7 ila 14 gündür ve yaygın semptomlar arasında ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı ve iştah azalması bulunur.

Bunyavirales, negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Eskiden Bunyaviridae virüs ailesi olarak biliniyordu. Bunyavirales (Bunyavirüs) adı, orijinal tip Bunyamwera orthobunyavirus türünün ilk keşfedildiği Bunyamwera'dan türemiştir.

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.