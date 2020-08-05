Dikkat! Çocuklar sanıldığından daha fazla virüs taşıyor

Tüm dünyada ve ülkemizde corona virüsü vakalarında artış yaşanırken; bu durum herkes kadar yaklaşan okul dönemi nedeniyle anne babaları da kaygılandırıyor. Bugüne kadar virüsle ilgili isabetli öngörüleriyle dikkat çeken Biyolog Dr. Barbaros Çetin'e ‘Bu şartlar altında okulların açılması tehlikeli mi?' diye sordum. İşte anlattıkları:

ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR

Son zamanlarda başta ABD ve İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden bildirilen yüzlerce çocukta “Çok Sistemli İnflamatuar Sendrom (MIS-C)” vakalarını görmemize rağmen, çocukların büyük çoğunluğu hiç semptom olmadan hafif hastalık geçiriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, birçok çocuk yeni toksik şok benzeri bir durum nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Ayrıca sahip oldukları mevcut hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemleri çok zayıf olan çocuk ve gençlerde de öldürücü sonuçlar doğabiliyor.

ÇOK SIK ENFEKTE OLUYORLAR

Son seroprevelans çalışmaları, çocukların ve ergenlerin daha önce takdir edilenden çok sık enfekte olduğunu gösterdi. Çocukların virüsün sessiz yayıcıları olabileceği, virüsü eve getirmenin yanı sıra öğretmenleri ve diğer okul çalışanlarını enfekte edebilecekleri endişelerini artırmıştır.

Chicago'daki Ann&Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'ndeki araştırmacılar, semptomların başlamasının ilk haftasında yaşları 1 aydan 65 yaşına kadar değişen hafif ve orta derecede 145 Covid-19 hastasının burunlarındaki viral RNA düzeyini ölçtü (5 yaş altı 46 çocuk, 5-17 yaş 51 yetişkin çocuk ve 18-65 yaş yetişkin).

Tespit ettikleri en önemli bulgu, 5 yaşın altındaki çocukların burunlarında daha büyük çocuklara ve yetişkinlere göre genellikle 10-100 kat daha fazla SARS-CoV-2 viral RNA'ya sahip olduklarıydı. Bu çalışma çocukların daha önce olduğundan daha iyi yayıcılar olabileceğini düşündürmektedir.

OKULLARDA RİSK BÜYÜK!

31 Temmuz'da ‘Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) hastalık ve ölüm oranı haftalık raporunda; haziran ayında Georgia Eyaleti'nde gerçekleşen bir çocuk eğitim kampındaki Covid-19 bulaş rakamları, bu bilimsel çalışmayı destekler nitelikte.

Kampa katılan 597 öğrenciden 260'ı Covid-19'a yakalanmış (yüzde 44). Bunların 231'i (yüzde 88.8) 18 yaş altındaki çocuklar. Çocukların yarısından fazlası 6-10 yaş grubunda. Bu önemli çalışma, sonbahar başlangıcında açılması düşünülen kreş ve okulların, açılma tarihlerinin yeniden belirlenmesi için dikkate alınması gereken bir ciddi bir bilimsel tespittir. Çünkü çocukların okuldaki diğer çocuklarla oynamak, ortak tuvalet kullanmak gibi bulaşma riskini artırabilecek davranışsal alışkanlıkları vardır.