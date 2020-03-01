Grip savaşcısı besinler

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar; hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere vücutlarının uyum sağlayamamasıyla gribe daha kolay yakalanır. Dolayısıyla bağışıklığımızı güçlendirici bir yaşam tarzı benimsememiz gerekiyor. Yani beslenme ve uyku düzenimizi, değişen mevsim şartlarına uygun hale getirmeliyiz.

MUTFAKTA NE OLMALI?

– C vitamininden zengin ve antioksidan özellikleri olan besinler; portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi narenciyeler, nar, ıspanak, beyaz lahana, zerdeçal, adaçayı ve ekinezya çayı.

– Doğal antibiyotik olan besinler; soğan, sarımsak, zencefil ve doğal bal

– E vitamini, çinko, magnezyum ve Omega 3 içeren besinler; ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ve balık.

Bu besinleri günlük öğünlerimize abartmadan yeterli miktarda eklemeliyiz. Örneğin zerdeçal grip savaşçısı ama tüketiminde dikkatli olmak gerekir. Gebelik, karaciğer, kalp, diyabet rahatsızlıkları olanlar doktor ya da beslenme uzmanı kontrolünde tüketmeli. Günde 2-4 gramı geçmesini önermeyiz.

NELER TÜKETMELİYİZ?

Yeterli ve dengeli beslenebilmemiz için bir öğünde tabağımızda 4 besin grubunu içeren besinler olmalı. Bunlar; süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kurubaklagil, tahıllar, sebze ve meyvelerdir. Gribe yakalananlar; tavuk suyu çorba, soğan çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu ballı çay, zencefil çayı, ekinezya çayı, adaçayı ve bol su tüketilmelidir.

Zencefilli havuç çorbası

İşte gribe karşı besleyici gücü yüksek sağlıklı bir çorba…

MALZEMELER

– 3 yemek kaşığı zeytinyağı

– 2 adet kuru soğan

– 5 adet küp doğranmış havuç

– 1 adet küp doğranmış patates

– 3 diş sarımsak

– 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

– 1 çay kaşığı tuz

– 1 çay kaşığı karabiber

– 1 çay kaşığı zerdeçal

– 1.5 litre su

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve soğanı tencerede kavurun. Rengi değişince soğanların üzerine küp doğranmış havuç ve patatesi ilave edin. Tencereye sarımsak, karabiber, tuz, zerdeçalı da ekleyip karıştırın. Sebzelerin üzerine 6-7 bardak su koyup kaynamasını bekleyin. Kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Tüm malzemeler yumuşadıktan sonra blendırdan geçirin.

Bağışıklık güçlendirici bir içecek ALTIN SÜT

MALZEMELER

– 1 bardak süt

– 1.5 çay kaşığı toz zerdeçal

– 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı

– Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Derin bir cezvenin ya da minik bir sos tenceresinin içerisine sütü dökün. 1 su bardağı süte 1.5 çay kaşığı kadar toz zerdeçal ya da minik bir parça kök zerdeçal ilave edin. Zerdeçallı sütü karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar pişirin. Ocaktan alıp süzün, dilerseniz içine tarçın ve karanfil ekleyin. Altın sütü balla tatlandırarak ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.