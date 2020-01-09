Gripten koruyan 5 altın önlem

1 AŞI OLUN: Gripten korunmanın en önemli ve en etkili yolu aşı olmaktır. Grip aşısı olmak için kasım-aralık ayları önerilse de en uygun zaman ekim-kasım aylarıdır. Ancak küresel ısınmanın etkisi, grip sezonunun geç başlaması, aşının ülkemize geç gelmesi ve aşının koruyuculuğunun 6-12 ay devam etmesi nedeniyle henüz aşı olma imkanı bulamamış risk grubundaki kişiler, mutlaka ocak ayında aşı olmalıdır. Grip hastalığının ciddi-ölümcül komplikasyonlara yol açtığı bilinen risk grubunda olanlar, 2 yaşından küçük 65 yaşından büyük olanların aşı olması gerekir. Ciddi yumurta alerjisi olanlar dışında herkes grip aşısı yaptırabilir.

2 HİJYENE DİKKAT EDİN: Gripten korunmak için kişisel korunma önlemleri mutlaka alınmalıdır. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. Grip teşhisi konulmuşsa, mutlaka evde istirahat edilmeli, diğer insanlarla öpüşüp tokalaşılmamalıdır. Aksırma ve öksürme sırasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı, mendil çöp kutusuna atılmalı ve eller mutlaka sabunla yıkanmalıdır. Grip virüsünün hem öksürük ile havadan hem de yüzeylerde uzun süre yaşayabildiği için ellerden bulaşabildiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle dokunulan yüzeyler de sık sık temizlenmelidir.

3 BOL SU İÇİN: Gripte bol su içilmeli, oda sık sık havalandırılmalı, sigara içilmemelidir. Vitamin desteği tablet olarak ya da en doğrusu doğal yolla sebze ve meyvelerden (Brokoli, nar, mürdüm eriği, kuşburnu, ısırgan, mandalina, maydanoz, kivi) alınabilir. Boğaz ağrısı olacağı için çorba tarzı sulu yiyecekler boğazı rahatlatacaktır.

4 GELİŞİGÜZEL İLAÇ ALMAYIN: Unutulmaması gereken, ister soğuk algınlığı olsun, ister grip, tedavi genellikle destekleyici mahiyettedir. Yani ateş düşürücü, öksürüğü rahatlatıcı, ağrı kesici, kas gevşetici, burun akıntısını rahatlatıcı ilaçlar almak önemlidir. Ancak bu ilaçların yan etki riskleri de mevcuttur. Bu yüzden mümkün olduğunca bu tarz ilaçlar az sıklıkla alınmalı, şikayetler hafifler hafiflemez kesilmelidir.

5 HASTALIĞINIZI DOĞRU TEŞHİS EDİN: Soğuk algınlığı ile grip arasında ayrım yapmak gerekir. Soğuk algınlığına 200 civarı virüs neden olabilir ve hastalık daha hafif seyretmektedir. Soğuk algınlığı ve nezlede ateş yükselmez, hafif kırgınlık ve halsizlik mevcuttur ancak kişi ayaktadır ve zorlanarak da olsa işine, okuluna gidebilir. Oysa grip olan bir kişinin ateşi genellikle 38 derecenin üzerinde seyreder, 3-4 gün devam edebilir, genellikle şiddetli bir öksürük vardır, belirgin baş ağrısı ve çok şiddetli kas eklem ağrısı mevcuttur. Gripte hapşırma, burun akıntısı, boğaz ağrısı daha az görülür.