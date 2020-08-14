Terleme genellikle utanç verici ve sosyal hayatı olumsuz etkilese de aslında vücut için gerekli bir süreçtir. Sıcak hava, egzersiz yapmak, tedirgin, öfkeli, utandırıcı veya korkutan durumlar, stres ve menopoz gibi durumlar terlemeye yol açar. Peki, hangi vitamin eksikliği terleme yapar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

TERLEME NEDİR?

Vücudunuz aşırı ısındığını hissetmeye başladığında, sıcaklığını kontrol etmenin bir yolu olarak terlemeye başlar. Buharlaşma yoluyla ısı kaybını teşvik ederek ter, vücut sıcaklığımızı düzenlememize yardımcı oluyor. Yani terleme, vücut sıcaklığının düzenlenmesinin doğal yoludur.

İki tür ter bezi vardır: ekrin ve apokrin. Vücudun vücut sıcaklığını etkili bir şekilde düzenleyen binlerce ekrin bezine sahiptir. Vücudun sıcaklığı arttıkça, sinir sistemi ekrin bezlerini ter atmaya teşvik eder. Ter su, sodyum ve vücudun soğumasına yardımcı olan diğer maddelerden oluşur.

Apokrin bezleri esas olarak koltuk altı ve kasık bölgelerinde bulunur. Vücudun sıcaklığı bu bezleri uyarabilse de, stres, endişe veya dalgalanan hormonlar tarafından tetiklenir. Apokrin bezleri, vücut kokusuna neden olan teri parçalamaya yardımcı olan bakteriler üretir, bu da terin kokmasına sebep olur.

Bir kişi, ergenlik döneminde tamamen aktif olmaya başlayan yaklaşık 2 ila 4 milyon ter bezi ile doğar. Ancak her bez tarafından ne kadar ter salındığı cinsiyet, genetik, çevre koşulları, yaş veya kondisyon düzeyiniz gibi birçok faktör tarafından belirlenir.

Erkeklerin ter bezleri daha aktif olma eğilimindedir. Ter oranına katkıda bulunan başlıca iki etken, bireyin kondisyon düzeyi ve kilosudur. Şişman olan kişilerin daha fazla terlemesi daha muhtemeldir. Çünkü vücudu çalıştırabilmesi için daha fazla enerji uygulaması gerekir ve soğuması için de daha fazla vücut kütlesine sahiptir.

Sizi daha fazla terletebilecek şeyler:

– Sıcak hava

– Egzersiz yapmak

– Sizi tedirgin, öfkeli, utandıran veya korkutan durumlar

– Stres

Ayrıca aşırı terleme menopoz belirtisi de olabilir (buna “sıcak basması” da denir).

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ TERLEME YAPAR?

D vitamini eksikliği vücutta terleme yapar. B12 vitamini eksikliğinde gece terlemesi görülebilir.

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