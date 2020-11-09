Hastanelerde Covid-19 alarmı

TTB COVID-19 İzleme Grubunun 85 uzman hekim ile hazırladığı 6. Ay Değerlendirme raporunda dikkatleri çektiği tsunami ve fırtına başladı. Covid-19 ile grip salgınının birleşmesiyle birlikte tüm hastanelerde alarm verildi. Pozitifler, günlük test sayılarının yüzde 20'i ile 30'unu oluşturmaya başladı. Yurt genelinde hastanelerde aciller dışında ameliyatlar ertelendi. Acil ve ameliyat hastaları dışında yatan hasta kabul edilmiyor.

Birçok hastanede yoğun bakım ünitelerinin dolduğu, bazı hastanelerde ise ameliyathanelerin yoğun bakım ünitesine dönüştürüldüğü, kimi hastanelerde ise entübe hastaların servislerde bakıldığı, yoğun bakım için Covid-19 hastalarının acil servislerde sıra beklediği haberleri alınıyor.

ADÜ'DEN MESAJLI UYARI

Adnan Menderes Üniversite Hastanesi bu sabah kayıtlı tüm hastalara bir mesaj göndererek acil yatışlar dışında diğer tüm hasta yatışlarının durdurulduğunu bildirdi. ADÜ mesajında, “COVID-19 pandemisiyle ilgili olarak; pozitif hasta ve hastane personeli sayılarındaki sürekli ve hızlı artış nedeniyle acil yatışlar haricindeki diğer tüm hasta yatışları durdurulmuştur” denildi. Yalova Devlet Hastanesinde ise ameliyathanenin kapatılarak yoğun bakım ünitesine çevrildiği iddia edildi.

VAKALARIN ARTACAĞI UYARISI YAPILMIŞTI

TTB'nin ve İzmir Tabip Odasının sonbahar yaklaşırken vakaların artacağını aylar öncesinden dile getirdiğini, hızla tedbirler alınması gerektiğini hatırlattığını söyleyen İzmir Tabip Odası başkanı Lütfi Çamlı, TTB'nin 6 ay raporunda uyarısı yapılan tsunaminin başladığının söylenebileceğini kaydetti.

YOĞUN BAKIMLARDA YER BULMAK ZORLAŞTI

İzmir'de Tepecik, Yeşilyurt, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bornova Türkan Özilhan ve Çiğli Eğitim Araştırma hastanelerinde yoğun bakımların tamamen dolduğu, yeni yoğun bakım açma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Hekim arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre özellikle yoğun bakımda yer bulmakta zorluk çekiliyor. Yeni pandemi servisleri açmaya, oluşturmaya çalışılıyor. Gerçekten ciddi bir durum söz konusu” diyerek TTB ve Tabip Odalarının bunların yaşanacağı uyarısını yaptıklarını hatırlattı.

HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ BİR HAYAT SÜRÜLÜYOR

Giderek artan pandemiye rağmen çözüm için ciddi adımlar atılmadığını söyleyen Çamlı, “Sadece Türkiye'de değil, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika'da da vaka artışı oldu. Ama hepsi radikal önlemler aldı, alıyor. Türkiye'de ise saat 24.00 olan kafe restoran ve eğlence yerlerinin kapanma saati 22.00'a çekildi. Bu böyle bir artışla mücadele etmeye yetecek tedbir midir? Toplu taşımalarda kalabalıklar, yaşanıyor. Hala futbol maçları devam ederken, bilardo salonları ve halı sahalar açıkken, hala AVM'lerde eğlence merkezlerinde sanki her şey normalmiş gibi bir hayat sürdürülür binlerce insan covid pozitif olurken, bazı işletmelerde kapanma saatinin iki saat öne çekilmesinin ne anlamı var?” dedi.

GRİP AŞISI EKSİKLİĞİ

Grip aşısı konusunda da uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Çamlı, “Griple beraber Covid-19'un çok ciddi sorunlara yol açabileceğini, tsunami oluşacağını acilen aşı teminin yapılması gerektiğini söyledik. Sonuçta 83 milyon için 2 milyon aşı geldi. 65 milyon nüfuslu İngiltere 35 milyon, Almanya 20 milyon, İran bile 7 milyon 500 bin doz alırken biz neye göre 2 milyon doz siparişi verdik? Hangi kritere, hangi bilimsel veriye göre böyle bir doz aşılaması hesaplandı?” diye sordu.

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