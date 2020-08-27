İki doktor daha corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi!

Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören Mersin Şehir Hastanesi’nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Turgut Erkutlu, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Erkutlu’nun cenazesi görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi’nde yapılan törenin ardından Akbelen mezarlığında toprağa verildi.

PROF. DR. ÖMER REFİK ÇAYLAN DA VEFAT ETTİ

Öksürük ve solunum sıkıntısı yaşamaya başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz uzmanı ve aynı zamanda Azerbaycan’da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan, 26 Temmuz’da Azerbaycan’dan İstanbul’a getiriliyordu.

Çaylan’ın durumunun ağırlaşması sonrası uçak Sivas’a zorunlu iniş yaptı. Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Prof. Dr. Çaylan’a yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken durumu kötüye giden Prof. Dr. Çaylan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Prof. Dr. Çaylan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çaylan’ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

TTB, SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞME TALEP ETTİ

TTB Merkez Konseyi başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye'de COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren hekim sayısının, 5'i Ağustos ayında olmak üzere 32'ye ulaştığını belirttiği bir yazı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevu talep etti.

Adıyaman, Bakan Koca’ya randevu talebini ilettiği yazıda “Söz konusu ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamaları yüz yüze görüşmek istiyoruz” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLÜMLERİNDE DÜNYADA İLK SIRALARDAYIZ”

TTB Merkez Konseyi başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman şunları söyledi:

* Bugüne kadar önerilerimiz, yaptığımız uyarılar dikkate alınıp gerekli düzenlemeler yapılmadığı için ülkemizde hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı, dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sıralarda yer almaktadır.

* Yapılması gerekenler bir an önce hayata geçirilmediği taktirde önümüzdeki sürecin daha da ağırlaşarak devam edeceğinden kaygı duyuyoruz.

“YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ”

TTB Merkez Konseyi olarak bilgi alışverişinde bulunmak istediklerini söyleyen Adıyaman, “Söz konusu ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamaları sizinle, yüz yüze görüşmek istiyoruz. Bu bilgi alışverişinin karşılıklı tarihsel sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz. Kayıplarımız daha da artmadan bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için gerekli çabayı göstermenizi bekliyoruz” diyerek görüşmede konsey üyeleriyle birlikte TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin de olmasının çözüme katkı sağlayacağı ve sürecin şeffaf ve bilimsel olarak yürütülmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.