İlk defa kanıtlandı: Meme kanserinde yağ kısıtlayıcı diyet ölüm riskini azaltıyor

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sezer Sağlam, yağ kısıtlayıcı diyetlerin meme kanseri üzerindeki etkisi ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Yaklaşık 49 bin hasta ile yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:

Rowan Chlebowski'nun yürüttüğü güncellenmiş WHI DM çalışmasında, 50-79 yaş aralığında olan postmenapoz 48 bin 835 hastada daha önce meme kanseri öyküsü olmayan, mamografisi temiz ,kalori ihtiyacının yüzde 32'den fazlasını diyetteki yağdan alan grup ile kalori ihtiyacının yüzde 24'ü ve daha azını yağdan alan grup karşılaştırılmıştır. İzlenenlerin yüzde 40'ı (19,541 kişi) düşük yağ diyeti; diğer yüzde 60'lık kısmı ise (29,294 kişi ) yüksek yağ diyeti uygulamışlardır.

Çalışmadaki amaç yağ oranının yüzde 20'ye yakın oranda düşürüp, en az her öğünde lifli gıda (sebze, meyve) ve tahıllı gıda oranının arttırmak olarak hedeflenmiş.

RİSK YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Çalışmanın kilo vermek ve toplam kaloriyi azaltmak gibi bir amacı yok. Kişiler çalışma devam ederken meme kanseri tanısı almış ise diyetine devam etmiş. Çalışmanın amacı düşük yağ diyetinin (sıvı veya katı yağ olarak belirtilmemiş) yeni meme kanseri oluşum sıklığına olan etkisini araştırılmış.

20 yıllık takip sonrası 3,374 yeni meme kanseri olgusu saptanmış. Diyetindeki yağ oranını azaltanlarda hormona duyarlı meme kanseri yüzde 31 oranında azalmış. Düşük yağ diyetine uyan ve meme kanseri olan hastalarda ise ölüm riski yüzde 15 oranında düştüğü de gözlenmiş.

Böylece ilk defa yağ kısıtlayıcı diyetin doğrudan meme kanserini bağlı ölüm oranını azaltıcı etkisi net bir şekilde ortaya konmuş oldu.