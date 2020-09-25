Maske aşı gibidir virüsü engeller

Corona virüsü vakalarındaki artışta maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasının etkisi büyük… Zira maskeyi koluna takıp, çenesinin altına indirerek virüse adeta davetiye çıkaranların sayısı hayli fazla… Prof. Dr. Osman Erk, etkili bir korunma yöntemi olan maskelerle ilgili önemli bilgiler verirken, uyarılarda da bulundu…

EN ETKİLİ ÖNLEMDİR

Usulüne uygun malzemelerden yapılmış ve usulüne uygun şekilde kullanılan maskeler kesinlikle koruyucudur. Şu ana kadar ilacı ve aşısı bulunmayan Covid-19'dan korunmada maske, mesafe ve el yıkama en etkili yollardır. Yapılan çalışmalar bu basit önlemlerin son derece yararlı olduğunu göstermektedir. Herkesin özellikle maske takması son derece önemlidir, böyle bir durumda koruyuculuğu yüzde 98'lere ulaşmaktadır. Hasta bir kişinin maske takmadığı, normal bir kişinin maske taktığı durumda bulaş oranı yüzde 70'lere, sadece hasta kişinin maske taktığı durumlarda ise bulaş oranı yüzde 5'lere ulaşmaktadır.

BU ÖZELLİKLERE DİKKAT!

Özetle kimin hasta olup, kimin olmadığı bilinmediği için herkesin maske takması gerekir. Maske adeta bir aşı gibidir, kişinin daha az virüsle karşılaşmasını ve hastalığı daha hafif geçirmesini sağlar. Virüsün vücuda girmesine engel olur. Maske yapımında hijyen koşullarına uyulmalı, filtrasyon özellikli malzemeler kullanılmalıdır. Üç katmandan oluşan maskenin orta katmanı filtre özelliği taşımalıdır. Dış ve iç katmanlar spunbond, orta katman ise meltblown adı verilen malzemelerden yapılmalıdır. Şu anda piyasada satılmakta olan maskelerin yüzde 75'inin hijyenik olarak ve bu kriterlere göre üretilmediği saptanmıştır.

MUTLAKA TSE DAMGASI ARAYIN

Maske satın alırken TSE damgası aranmalı ve sertifikalı ürünler tercih edilmelidir. Bu özellikleri taşımayan ve piyasada yoğun olarak bulunan sünger maskelerin hiçbir koruyuculuğu yoktur, kumaş maskeler ise sınırlı koruma sağlar. Yine standartlara uygun olarak organik pamukla yapılan ve 15-20 kez yıkanabilen maskelerin kullanımı da uygundur.

NASIL KULLANILMALI?

Ağız ve burnu tamamen örtecek şekilde takılması gereken maske, nemlendiğinde değiştirilmelidir.

Önce eller yıkanmalı, maske ağzı ve burnu örtecek şekilde takılmalıdır. Yüzle maske arasında boşluk kalmamalıdır. Maskeye kesinlikle dokunulmamalı, dokunulduğunda eller yıkanmalıdır. İplerinden tutularak çıkarılmalı, çöpe atılmalı ve hemen el hijyeni sağlanmalıdır. Maske nemlendiğinde değiştirilmeli, tek kullanımlık maskeler tekrar kullanılmamalıdır.

BOYALI VE DESENLİ OLANLARDAN UZAK DURUN!

Üzeri baskılı maskelerin kullanılmasını tavsiye etmeyen Prof. Dr. Erk “Çünkü boyalar ağır metal içerir ve kanserojendir” ifadesini kullandı.

Evde pamuklu bir tişört veya pamuklu yastık kılıfından yapılan çift katlı maskeler yüzde 70 koruma sağlar. Kore ve Çin'de birçok kez yıkanabilen nanofitreleme teknolojisi ile yapılan maskeler geliştirilmiştir. Türkiye'de ise bu tür maskelerle ilgili herhangi bir standart yok. Piyasada satılmakta olan bazı maskelerin üzerinde çeşitli şekil ve yazılar var. Azo boyaları kullanılan bu maskeler kesinlikle sakıncalıdır, çünkü bu boyalar ağır metal içerebilir ve kanserojendir.