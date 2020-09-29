Mazoşist hastalığı nedir, tedavisi var mı?

MAZOŞİZM HASTALIĞI NEDİR?

Psikolojik bir rahatsızlık olan mazoşizm, kendisine acı verilmesinden, eziyet edilmesinden hoşlanılmasıdır. Sağlıklı bir kişinin içgüdüsel olarak fiziksel şiddeti kendine uygulamak istememesidir.

Mazoşizm sıklıkla cinsel ilişki ile ilişkilendirilse de, günlük yaşamda da karşılaşılabilen hastalıktır. Buna örnek olarak ise işkolik insanlar genellikle bu kategoride değerlendirilir.

Mazoşizm, 19. yüzyılda yaşamış Avusturyalı bir Ro­mancı olan Leopold von Sacher Masoch’un bir Ro­man’ ın da anlattığı cinsel uygulamalara dayandırılarak, yazarın adıyla anılan bir cinsel tutuma verilen isimdir.

MAZOŞİZM TEDAVİSİ NEDİR?

Tıbbi bir tedavisi bulunmayan mazoşiszm için tedavi ıkaraj psikolog desteği almak bu durumun üstesinden gelmek için atılabilecek ilk adımlardan birisi görülüyor.

Mazoşizme, modern psikiyatrik gruplandırmaların içerisinde psikoseksüel bo­zukluklar içinde yer verilmektedir.