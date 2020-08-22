Pandemide bağışıklığı güçlü tutan formüller

Pandemi tüm dünyada ve ülkemizde hız kesmiyor. Dolayısıyla tedbirlere harfiyen dikkat etmek ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak hayati önem taşıyor. Uzman Dr. Ender Saraç, bu hafta bağışıklık sistemini yaza uygun bir şekilde güçlendirme yollarını özel tarifler eşliğinde şöyle anlattı…

Corona virüsü vakalarında görülen artışın devam ettiği bugünlerde doğru beslenme, doğru doğal destekler, doğru bitki ve çay tüketimi bağışıklık sistemimizi güçlendirerek Covid-19'a yakalanma riskimizi düşürebilir, yakalansak da daha hafif atlatılmasına yardımcı olabilir.

D 3 VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

D 3 vitamini en çok yumurta sarısı (taze ve doğal olmasına dikkat edin. Tavuk, ördek, kaz, bıldırcın hepsi olur) yağlı balıklar (somon, sardalya, ringa, uskumru, alabalık, çupra, levrek, hamsi gibi ama mevsimine uygun balıklar) süt ve süt ürünlerinde (süt, yoğurt, peynir, ayran, cacık) mevcut.

Aktif D vitaminine dönüşecek olan yiyecekleri yeterince tükettikten sonra 20 dakika kadar avuç içlerinizi ve beyaz yerlerinizi güneşe doğrultarak güneşlenin. Kuzey bölgelerimizde yaşayanlar 11.00-11.30, 15.00-15.30, güneyde yaşayanlar ise 10.30-11.00 ile 15.30-16.00 gibi güneşlenmeli.

GÜNEŞ KORUYUCU UYARISI

Leke olmaması için yüz ve el sırtına güneş koruyucu sürebilirsiniz. Eğer 30 faktör ve daha yüksek koruyucu kullanırsanız o zaman güneşin D 3 vitaminini güçlendirici etkisinden yararlanamazsınız. Son araştırmalar D 3 vitamininin emilimini destekleyen K2 vitamininin de arada destek olarak alınmasının çok yararlı olduğunu gösteriyor. D 3 vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için mutlaka bir parça yağla beraber alınması gerekir. Bazı durumlarda ise kan tahlili yaptırıp doktorunuza danışarak çok düşükse iğne yoluyla takviye yapılmasına da karar verilebilir.

GÖZLERİNİZİ KORUYUN

Pek çok kişi maalesef güneş gözlüğü kullanmıyor. Bu aslında gözleri hızlı yaşlandıran ve göz merceğine zarar veren bir durumdur. Kuvvetli güneş ışınları gözün bu mercek tabakasına zarar verir ve katarakt adını verdiğimiz ciddi bir görme kaybına yol açan hatta ameliyat bile olmamızı gerektirecek bir durum ortaya çıkarır. İyi bir güneş gözlüğü kullanımı çok önemlidir.

DOĞAL ENFEKSİYON SAVARLAR

Beyaz un, beyaz şeker, mısır şurubu, fazla nişasta ve hamur işi gibi kan şekerini yükselten gıdaların fazla tüketilmesi mikroorganizmaların üremesini destekleyip, bağışıklık sistemini bozarken; şimdi listesini vereceğim doğal maddeler ise bakteri, virüs ve mantarlara karşı mücadele eder, onların üreme hızını yavaşlatır. İşte düzenli olarak tüketmeniz gereken doğal enfeksiyon savarlar: Kekik, sarımsak, defne yaprağı, tane karanfil, soğan, pırasa, zencefil ve sumak.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Balık, işlenmemiş kırmızı et, doğal yumurta, taze zencefil, kabak çekirdeği, doğal yoğurt, kefir, şalgam suyu, ev yapımı turşu, boza, limon, mor meyveler, adaçayı, biberiye, kızılcık, kuşburnu, kivi, sivri biber, kuzukulağı, tarhana çorbası, kelle-paça, Antep fıstığı, ceviz, istiridye, küflü peynir, sirke ve üzüm çekirdeği.

ENFEKSİYONA KARŞI KORUYAN, BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇAY

– Malzemeler (3 kişilik): 1 litre su, 2 tatlı kaşığı sumak, 3 tatlı kaşığı bitki olarak zahter, 5 tane karanfil, 2 adet defne yaprağı.

– Yapılışı: 1 litre kaynamakta olan suyun içine bu karışım atılır. Sadece 30 saniye kaynatılır sonra üstü kapatılır. 5-6 dakika demlenir. Sonra içindeki bitki karışımları iyice süzülür. Soğumaya bırakılır, sonra 1 bardağın 4'te 3'ü kadar doldurulur. Üzerine birkaç parça buz ve ince bir dilim tranş limon konulur. Varsa yarım tatlı kaşığı kadar ıhlamur, yoksa kestane, kekik, zahter, yayla, çiçek, çam gibi glikoz şurubu karıştırılmamış yarım tatlı kaşığı doğal bal ile hafifçe tatlandırılır ve bu sıcaklarda günde 2-3 bardak yemek aralarında içilir.