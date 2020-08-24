Plazma tedavisiyle hayata tutundu: 10 dakika oksijene servetimi verirdim

Ahmet Yertan’da, temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde, 10 Mart’ta corona virüsü tespit edildi. Yertan, ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 48 gün tedavi gördü. 21 gününü entübe olarak geçiren Yertan, plazma tedavi ile yeniden hayata tutunmasının ardından taburcu edilip, evine gönderildi.

‘İNSANLAR HÂLÂ ANLAMIŞ DEĞİL’

Evinde dinlenen Ahmet Yertan, kişisel hijyenine dikkat ettiğini, çalıştığı süreçte de çevresindeki herkese çok mesafeli yaklaştığını belirterek, “Allah’ım kimseyi bu hastalığa düşürmesin. Çok kötü bir süreç. Entübe halini zaten hatırlamıyorsunuz. Halüsinasyonların, rüyaların görüldüğü bir süreç. Öteki tarafa gidip gelmek gibi bir şey. Bunu yaşayan bilir. Bazı insanlar hâlâ buna inanmıyor. Bu süreç devam ediyor. Bazı insanlar hâlâ anlamış değil ne yazık ki” diye konuştu.

‘ANCAK YAŞAYAN BİLİR’

İyileşme belirtileri göstermesinin ardından hastanede yaşadıklarını anlatan Yertan, “Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hemşirelere ‘Buraya nereden geldim, kaç gün kaldım’ diye sormak zorunda kaldım. Hastaneye ne zaman geldiğimi, kaç gün kaldığımı hatırlamıyordum.

21 gün sonra entübe kalmışım, eve geldiğimde çocuklarım ’48 gün sonra eve hoş geldin’ diye yazı yazmışlar. O süreçte birçok şeyi hatırlamıyor insan. Nefessiz kalmanın, oksijensiz kalmanın ne demek olduğunu yakalananlar biliyor. Kaslarım erimiş, yürümeyi unutmuşum.

Lavaboya gidip gelişim olan 5 dakikanın hesabını yaptım. Burnumda hortumla lavaboya gidip geliyordum, kendimi öyle kandırıyordum hala oksijen alıyormuşum gibi. O zaman kendi kendime ’10 dakikalık oksijen için tüm servetimi veridim’ dedim. Bunu ancak yaşayan bilir” dedi. (DHA)