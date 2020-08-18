‘Pozitif kişilerin işe gittiği yönünde ihbarlar alıyoruz’

Konya, corona virüsü vaka artış oranlarında, iller arasında ilk sıralarda yer almaya deva ederken, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birçok tedbir alınmasına rağmen halkın özellikle maske ve mesafe kurallarına gereken önemi vermediği gözleniyor.

Konya’daki vaka artışları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Tabip Odası Konya Şube Başkanı Dr. Eyüp Çetin, pozitif diye eve gönderilen ve kendilerini izole etmeleri istenilen vatandaşların kurallara uymadan dışarıda dolaştıkları ve hatta işe gitmeye devam ettikleri yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Bu kişilerin vaka artışının hızlanmasına neden olduğunu belirten Dr. Çetin, vakaların daha çok toplu organizasyonlardan sonra arttığını vurguladı.

YAPTIRIM UYGULANMASI GEREKİYOR

Çetin sözlerine şöyle devam etti:

“Vaka sayılarındaki artışı vatandaşımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarına bağlıyoruz; ama o aşama geçti. Halen maske takmayan insanları görüyoruz. Fakat bunu normal söyleyerek taktırılacak gibi de görünmüyor. Yaptırım uygulanması gerekiyor.

Bunun haricinde evine pozitifsin diye gönderdiğimiz, evde kendini izole etmesini istediğimiz insanların sokakta elini kolunu sallayarak dolaşması, bu artışın hızlanmasına sebep oldu.”

‘POZİTİF KİŞİLERİN İŞE GİTTİĞİ YÖNÜNDE İHBARLAR ALIYORUZ’

Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen bazı kişilerin işe gitmeye devam ettiğini belirten Çetin, “Şu anda pozitif olan, PCR sürüntüsü pozitif olan insanların işlerine gittikleri yönünde ihbarlar almaya başladık. Doktor arkadaşlarımızdan bize bu yönde bildirimler oluyor. Biz de Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’mıza bunları bildirerek dolaylı olarak ihbar etmiş oluyoruz” diye konuştu.

Toplu organizasyonların da vaka artışında önemli etken olduğunun altını çizen Çetin, “Daha çok vakaların bu tür toplu organizasyonlardan sonra ortaya çıktığını vatandaştan aldığımız bilgiler sonucunda öğrenmiş oluyoruz. Sayın valimize de teklif ettim. Cenazelerin vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor.” dedi.

Öte yandan kentte artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına da yansıdı. Corona virüsü yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada, son 2 ay içinde kırmızı alanların (yüksek riskli alan) artması dikkat çekti. DHA