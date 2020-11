Prof. Dr. Metintaş: 700-900 arası vakayla Eskişehir’de ikinci dalganın pikini yapıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Eskişehir’de son günlerde artan corona virüsü salgınına karşı vatandaşları uyardı.

TOPLU ORTAMLARDAN KAÇININ

Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 10 gündür corona virüsünün 700-900 vakayla ikinci dalganın pikini yaptığını açıkladı. Metintaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Covid-19, kanaatime göre, tahminime göre son on gündür, günde 700-900 arası vakayla Eskişehir’de ikinci dalganın pikini yapıyor. Bu durum onbeş gün daha sürebilir. Önceden alınmayan sıkı tedbirler… Yazık! Temas her an mümkün. Bari siz, Eskişehirliler, siz kendi tedbirlerinizi sıkı alın. Evden pek çıkmayın, misafir kabul etmeyin, toplu ortamlardan kaçının ve tabii maske, mesafe ve hijyen.”

TÜRKİYE’DEKİ VAKALARIN ÜÇTE BİRİ ESKİŞEHİR’DEN Mİ?

Prof. Dr. Metintaş’ın paylaşımının altına bir takipçisi ‘Hocam Eskişehir’de günde 700-900 vaka varsa tüm Türkiye’de nasil 2 bin 300 civarinda oluyor? Türkiye’deki vakalarin 1/3 ü Eskişehir’de mi? şeklindeki soruyu ise ‘Ah bir bilsem nasıl oluyor?’ şeklinde yanıtladı.

BİLİME DANIŞMAYI BECEREMEYEN YÖNETİCİLERİN SIKINTILARIN BÜYÜMESİNDE ROLÜ VAR

Zamanında gerekli önlemlerin, kısıtlamaların uygulanmaması nedeniyle Ekim ve Kasım aylarında vaka sayısında artış olacağını tahmin ettikleri paylaşımda da bulunan Prof. Dr. Metintaş, paylaşımında, “Kurban Bayramı’nda gerekli kısıtlamalar yapılmayınca, hemen bayram çıkışı Ekim – Kasım 2020’nin COVID-19 yönünden çok ağır geçebileceğini, toplumun vurdumduymaz kesimlerinin de bu sıkıntıyı kolaylaştıracağını öngörmüştük. Maalesef kaygılarımız doğru çıkıyor. İkinci zirve değil, tam bir ikinci dalga ve birincisinden daha ağır olabilecek gibi. Bazı illerdeki bilime danışmayı beceremeyen yöneticilerin de bu sıkıntıların büyümesinde rolü var. Aşı çıkana kadar artık söylenecek fazla söz yok. O da 2021 baharının ortalarını geçer. Yine de yazmadan edemeyeceğim: Korunmaya daha da dikkat etmeliyiz. Topluluklara girmemeliyiz. Misafir kabul etmeyip, misafirliğe de gitmemeliyiz. Allah hepimizi korusun.” ifadelerine yer verdi.