Prof. Ercüment Ovalı’dan aşı açıklaması: 2 milyon doz aşı ürettik

Türkiye'de corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve 23 Nisan'da aşıyı açıklayacağını söyleyen ancak daha sonra yaptığı açıklamayla kamuoyunda tartışmalara neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tüm sosyal medya hesaplarını kapatıp sessizliğe bürünmüştü.

Ovalı, sessizliğini bozdu, aşı çalışmalarına devam ettiğini son olarak test için Amerika'dan gelecek hayvanları beklediğini söyledi. Ovalı şöyle dedi:

*2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak havyan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu.

*10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş corona virüsü ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz. (İHA)