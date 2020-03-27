Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu, erken yaşta cinsel ilişki, birden fazla cinsel partner varlığı, sigara kullanımı, beslenme bozukluğu ve özellikle doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı gibi nedenlerle ortaya çıkan rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

RAHİM AĞZI KANSERİ (SERVİKS) KANSERİ HAKKINDA

Rahim ağzı (serviks), bir kadının vücudunun vajina ve rahim arasındaki bölgesidir. Rahim boynundaki hücreler anormal hale geldiğinde ve hızla çoğaldığında, rahim ağzı kanseri gelişebilir. Servikal kanserin skuamöz hücreli kanser ve adenokarsinom olmak üzere 2 ana tipi vardır. Bunlar kanserli hücre türüne göre isimlendirilir.

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ

Erken evre rahim ağzı kanseri genellikle hiçbir belirti veya semptom üretmez.

Daha ileri rahim ağzı kanserinde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

– Düzensiz, adet dönemleri arasında veya cinsel ilişkiden sonrasında anormal vajinal kanama

– Cinsel ilişki sırasında ağrı

– Sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı

– Yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı

– Vajinal rahatsızlık veya kokulu akıntı

– Tek bir bacakta şişkinlik

– İdrar yaparken ağrı

İlerlemiş rahim ağzı kanseri

Kanser rahim ağzından çevresindeki doku ve organlara yayılırsa, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi başka semptomu tetikleyebilir:

– Bel veya pelvisinizdeki ağrı

– Böbreklerin yanında veya sırtta şiddetli ağrı

– Kabızlık

– Normalden daha sık işemek veya kaka yapmak

– Mesanenin kontrolünü kaybetme (idrar kaçırma) veya bağırsaklarınızın kontrolünü kaybetme (bağırsak inkontinansı)

– İdrarda kan

– Bir veya iki bacağın şişmesi

– Şiddetli vajinal kanama

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