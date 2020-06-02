Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Türkiye tam üye olarak kabul edildi!

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyinin 27 Mayıs 2020 tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

* Böylece ülkemizde ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların, yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu.

* 2017 Kasım ayından beri konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek ABD (FDA), Avrupa Birliği (EMA), Japonya (PMDA), İsviçre (Swissmedic), Kanada (Health Canada), Singapur (HSA), Güney Kore (MFDS), Çin (MNPA), Tayvan (TFDA), Brezilya (Anvisa) gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı.

* TİTCK, Uluslararası Uyum Konseyinin teknik kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, söz konusu kılavuzların oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır.

BAKAN KOCA’DAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika ve Avrupa Birliği’nin ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağını belirtti.