Yılmaz: Filyasyon ekiplerinde sıkıntı büyük

SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Umut Özge Yılmaz, pandemi nedeniyle sahada görevli filyasyon ekipleriyle yaptıkları görüşmeleri ve ekiplerin sıkıntılarını açıkladı.

SAHADA ÇALIŞANLARIN SORUNLARINDAN BİRİSİ YEMEK

Gece gündüz demeden ağır koşullarda çalıştırılan filyasyon ekiplerinin yaşadığı sıkıntıları ve onların zorluklarını paylaşan Yılmaz, şunları söyledi:

“Salgın bütün hızıyla halkımıza ve sağlık emekçilerine ağır travmalar, hastalıklar ve ne yazık ki ölüm yaşatmaya devam ediyor. Sağlık yöneticileri salgının yayılımdaki sorumluluğunu unutarak sağlık emekçilerini kuralsız, bilim dışı ve nerdeyse zorla çalıştırmak dahil her türlü yol ve yöntemi kullanarak, onları tüketmek pahasına sahaya sürmüş bulunmaktadır. Salgınla mücadele için oluşturulan çok sayıda filyasyon ekibi var. Ekiplerde sağlık hizmet sınıfından tüm meslek grupları olduğu gibi idari hizmetlerde çalışan memurlar, işçiler de görevlendirilmiş durumda. Sahada çalışan arkadaşlarımızla çok sayıda görüşme yaparak sorunlarını dinledik. Sahada çalışan arkadaşlarımızın sorunlarından bir tanesi yemek. Başlangıçta sadece akşam yemeği varken personelin tepkisi sonucu iki öğüne çıkarılmıştır. Sahada uzun saatler yüksek tempo ve hastalık riskiyle burun buruna çalışan personelin günlük besin öğesi ve enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için miktarların yüksek ve çeşitliliğin fazla olması gerekir. Ancak sahadaki arkadaşlarımızın anlattığı menüler karbonhidrat ağırlıklı, tekrarlayan ve çeşitliliği azdır. Vücut direncinin yüksek tutulabilmesi için yemeklerde acilen düzenlenmeye gidilmelidir.”

SERVİS SORUNLARI BULUNUYOR

Sahada çalışmanın sabah 07.00'de başlayıp gece 24.00'de bittiğini ifade eden Yılmaz, “Çok fazla hasta taraması yapıldığından 24.00'de bitiyor dense de 02.00'ye kadar uzadığı olmaktadır. Bu saatler ulaşım açısından sıkıntılı olduğundan servis ihtiyacı vardır. Sadece gece servisinin bulunması yeterli değildir, sabah da servis olmalı ve gece çalışma saatleri uzadığında her personelin işi bitene kadar servis imkânı sağlanmalıdır. Mesai saatleri bir gün 16 saat çalışma iki gün istirahat şeklinde olduğu söylense de personel izin günündeyken kuruma çağrılmakta, gününün değiştiği söylenmekte ve gerektiğinde gün aşırı çalıştırılmaktadır. Personel yetersizliği nedeniyle fazla çalışmaların izinleri kullandırılmamaktadır. Hafta içi hafta sonu fark etmeksizin, amirin isteğine bağlı bir telefonla iş yerine çağırılmak engelli personeller için de geçerlidir. Aynı kuralsızlık ayrım yapmaksızın engelli personellere de uygulanmaktadır. Personellerin mesai gün ve süresi amirinin keyfine bağlı olamaz ve eksik kadrolar var olan personelin yükünü artırarak tamamlanamaz. Sağlık Bakanlığı bu keyfi uygulamalardan vazgeçip acilen personel istihdamında bulunmalıdır” diye konuştu.

HAKARETE DE TACİZE DE MARUZ KALAN VAR

Personel eksikliği nedeniyle her branştan personelin sahaya sürüldüğünü belirten Yılmaz şunları söyledi:

“Sabah saat 07.00 de işe başlayan arama ekipleri, bu saatte vatandaşı arayarak pozitif olduğu bilgisini veriyor ve onlarca soruya cevap veriyor. Bu aramalar gece geç saatlere kadar yapıldığı için doğal olarak vatandaşın tepkisine sebep oluyor. Tüm özverisi ve var gücüyle çalışan sağlık emekçileri, tüm sıkıntılarının yanında telefonda türlü hakaret ve bağırmalara maruz kalıyor. Ayrıca filyasyon ekiplerinin yanında güvenliği sağlayacak personel bulunmadığından gece gündüz evlere girip çıkarken hakaretlere ek olarak tacize de maruz kalındığı sahadaki arkadaşlarımız tarafından bize iletilen sorunlar arasındadır. Bunca sorun ve sıkıntı içinde görevini canla başla yapan sağlık emekçilerine medyada söylendiği gibi yüksek ek ödemeler de yapılmamaktadır. Yapılan iş aynı olmasına rağmen; sağlık hizmetleri sınıfına az da olsa ödeme yapılmakta ancak idari hizmetler sınıfına hiç ek ödeme yapılmamakta; hekimlere ise ortalama ek ödeme alan bir personelin 5-6 katı ödeme yapılmaktadır. Aynı işi beraber yapıp, karşılığında ödeme yapılırken bu derece farklılık ve dengesizlik hem motivasyonu hem iş barışını bozmaktadır. Performans/ek ödeme değil, emekliliğe yansıyan temel ücret talebimizden vazgeçmiyoruz.”