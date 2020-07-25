SMA, down sendromu ve otizme karşı anne adaylarına LYME testi uyarısı

Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, yıllardır sürdürdüğü çalışmalar neticesinde bebeklerde ölüme yol açan ve 100 yıldır genetik hastalık olarak bilinen SMA'nın (Kas kaybı ve zayıflığa yol açan hastalık) Lyme hastalığı tarafından taklit edildiğini ileri sürdü. Çalışmaları dünya sağlık çevreleri tarafından dikkatle takip edilen Çetin, dünyada ilk defa bilimsel kanıtlarla ortaya koyduğu yeni bulguları üzerine 2019 yılında Madrid'de yapılan ILADS 9. Avrupa Lyme Hastalığı Konferansı'na davet edilmişti. Ünlü Biyolog, halk arasında ‘Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen ve çocukların hayatlarını kaybetmesine neden olan ve genetik hastalık olarak bilinen SMA'nın (Spinal Muscular Atrophy) sonradan değil, anne karnında da bulaşabileceğine dikkat çekti. Bununla ilgili yaptığı çalışmalarda SMA tanısı konmuş çocuklar ve annelerinde (Almanya'da) Lyme testleri yaptırdı. Lyme hastalığına neden olan Borrelia Burgdorferi bakterisinin SMA'yı taklit ettiği hipotezini testlerle kanıtladı. Uluslararası Bilim Kurulu, Çetin'in çalışmalarını sunuma değer buldu. Bu konudaki bilimsel makalesi 2019 yılı sonunda yayımlandı.

Türkiye'de 7-10 milyon arası Lyme hastası olduğunu belirten ve Uluslararası LYME ve İlişkili Hastalıklar Topluluğu (ILADS) tarafından “Özel Komite'ye” seçilen Prof. Dr. Barbaros Çetin, bu konuda yurtiçinde bir adım atılmadığını belirtip şunları söyledi: “LYME'ye neden olan Borrelia burgdorferi bakterisinin dünyada başka hiçbir canlıya benzemiyor. Bilim dünyası yıllardır bu bakterinin keneler vasıtasıyla bulaştığını düşünüyordu. Ama son 10 yıldır yapılan bilimsel çalışmalar ile bütün kan emen canlılardan (Bit, pire, sivrisinek, kene…) geçtiği ispatlandı. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, LYME hastalığını “Salgın/Pandemi” olarak kabul etti.

TIP KONGRESİNDE LYME-SMA BAĞLANTISINI İLK DEFA DÜNYAYA AÇIKLADI

15 yıldır LYME ile ilgilenen biyoloji profesörüyüm. Bilim dünyası, LYME'nin 365 hastalığı taklit ettiğini kanıtladı. Bu bakteri, yaşarken genleri değiştirebilen, insanda DNA tamir mekanizmasını bozan ve kanser yapan, insan beynine yerleşen mucize bir canlıdır. Son birkaç yıldır ALS ile SMA arasında moleküler düzeyde bağlantı olduğu ortaya çıkarılınca ben de SMA ile birtakım bulgulara ulaştım. Ve sonuçta diyaframın bu bakteri tarafından felç edildiğine dair makalelere ulaştım. Omurilikteki ana sinirlerden çıkan ve iki kola ayrılan ‘Frenik sinir'in üzerine gittim. Çünkü bu frenik sinir beyinden çıkıp, diyaframa bağlanıyor. Eğer bu frenik sinirler herhangi bir nedenle tahrip olursa hasta ölür.

TESTLER POZİTİF ÇIKTI

Yaklaşık 100 yıldır genetik bir hastalık olduğu ileri sürülen SMA'nın, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalara göre multisistemik bir hastalık olduğu ileri sürülmüştür. LYME de multisistemik bir hastalıktır. Çünkü bütün organlarda tutulum yapar. İşte benim hareket noktam budur. Ve ben bu düşünceden hareket ile SMA1 tanısı almış bir bebek ve annesinden bu testleri yapmasını rica ettim. Test sonuçları pozitif çıktı.”

NASIL MÜCADELE EDİLİR?…

1- Çocuklarımızın dünyaya SMA, DMD (kas hastalığı), otizm, down sendromu ve diğer nörodejeneratif hastalıklar tanısıyla gelmelerini istemiyorsak, hamilelik öncesi mutlaka geçerli bir LYME testi yaptırmamız hayati önemdedir. Nitekim başta ABD olmak üzere birçok ülkede bilinçli çiftler, öncelikle bu testi yaptırıyor.

2- Ülkemizde şu ana kadar SMA tanısı almış çocuklarımıza ve ailelerine, acilen LYME taraması yapılmalıdır.

3- Günümüzde 365'den fazla hastalığı taklit ettiği ispatlanmış olan LYME hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir an önce ‘LYME Hastalığı İle Mücadele Eylem Planını' hayata geçirmelidir. Avrupa Parlamentosu 2018 yılı Kasım ayındaki toplantısında, tüm üye ülkeler için ‘LYME hastalığı ile Mücadele Acil Eylem Planı' kararını onaylamıştır. Ayrıca, 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21. Yüzyıl'ın Salgın Hastalığı LYME ile ilgili ‘ICD-11 Borreliyoz Tanı Kodlarını' 15 ayrı başlıkta yeniden ele almış ve yayınlamıştır.

4- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2018 yılı itibariyle Lyme hastalığının merkezi sinir sisteminde nörolojik etkilerini “8A45.0Y” koduyla duyurmuş ve sağlık çalışanlarını bu konuda uyarmışken LYME testleri yapılarak gerçekten pozitif olan hastalar ortaya çıkarılmalıdır.