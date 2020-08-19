Son dakika… Bakan Koca’dan Rus aşısıyla ilgili flaş açıklama!

Koca, Türkiye’deki aşı çalışmaları ve yurt dışındaki aşılarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

*Şu an Türkiye’de toplam 13 tane çalışma olduğunu, 3 tane çalışmanın hayvan-fare çalışmasının bittiğini, preklinik çalışmaların devam ettiğini, açı çalışması yapan tüm arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı göstermekteyiz.

*Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere’nin çalışmaları var. Rusya’yla ilgili daha önce bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu biliyorsunuz. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye’de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz.

*Bununla ilgili bir sözleşme taslağı hazırlandı. Çalışmaya geçmeden önce preklinik çalışmaları görerek başlatmayı düşünüyoruz. Preklinik çalışmaları görerek faz 3 çalışmasını yapabiliriz.

*Ayrıca Çin ve Almanya’da yapılan çalışmayla ilgili de bize faz 3 çalışmasını Türkiye’de yapmak üzere talepler oldu. Bununla ilgili kolaylık göstereceğimizi devamında tedarik noktasında bir iletişimde olduğunu söylemek istiyorum.

*Çin ve Almanya’nın başvurusunun bizi tatmin ettiğini söyleyebilirim, Rusya’yla da iletişim halindeyiz.