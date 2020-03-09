Son dakika… Corona virüsü Kıbrıs Rum Kesimi’nde!

Dünyayı kasıp kavuran Corona vürüsü Avrupa’yı etkisine aldı.

Çin’de 2019 yılının son günlerinde başlayan ve yaklaşık 3 ay içinde Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü kaynaklı kriz büyümeye devam ediyor.

Son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde görülen iki vakayla Türkiye’nin bütün komşularında virüs tespit edilmiş oldu.

KKTC sınırında tedbirler artırılırken AB’nin diğer ülkelerinde de tablo gittikçe kötüleşiyor.

ALMANYA’DA İLK ÖLÜMLER DUYURULDU

Almanya’daki Corona virüsü vakalarından ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte AB içerisinde ölümlerin yaşandığı ülke sayısı 4’e çıkmış oldu.

İspanya’da ise virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 28’e ulaştığı bildirildi.

İngiltere de ise virüs kaynaklı 4. ölüm gerçekleşti.