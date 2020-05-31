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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan ikinci dalga açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı. İkinci dalga konusuna değinen Bakan Koca, büyük bir dalga beklemediğini belirterek "Kurallara uymak kaydıyla küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre, ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz" dedi.

19:10 -
Haberler Sağlık

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şunları söyledi:

* Salgın Avrupa’da en geç Türkiye’ye geldi. 6 haftalık sürede birinci dönemi tamamladık.

* Hayat devam ediyor. Bu ikinci döneme biz kontrollü sosyal hayat adını verdik. Yani şu dönemde özellikle 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bizim maskeyi asla ihmal etmeden, sosyal mesafe dediğimiz asgari 1.5 metrelik mesafeyi mutlak sağlayan ve el hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.

* Yeni bir salgın, yeni bir dalga, ben büyük bir dalga beklemiyorum. Kurallara uymak kaydıyla olabilecek küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre, ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz. Bu anlamda ne yapacağımızı hem sağlık çalışanları anlamında da çok iyi biliyoruz, sağlık altyapımız bu anlamda yeterli olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

* Yeter ki bu anlamda yine birlik, beraberlik çerçevesinde kuralları uygulama noktasında birbirimize hatırlatıp bu dönemi de geçirelim.

* Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye, Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan bir ülke.

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Son güncelleme: 19:33 31.05.2020
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