Tabip Odası Başkanı’ndan çarpıcı yorum: Pandeminin kontrol edilemez noktaya geleceği endişesini yaşıyoruz

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan verilerde vaka sayıları her geçen gün artmaya başladı. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Nesrin Ekici yaptığı açıklamada vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle yaşadıkları endişeyi ifade etti.

26'SI HEKİM 51 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZI KAYBETTİK

Pandeminin 5'inci ayını yaşarken iki meslektaşlarını daha pandemiye kurban verdiklerini belirten başkan Ekici, “Kahramanmaraş' da Psikiyatri Uzmanı 1985 doğumlu gencecik meslektaşımız Dr. Mustafa Özlü ve Diyarbakır'da Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun corona virüsü tanısı alarak vefat ettiler.

Pandeminin başlangıcından bu yana; 26 hekim meslektaşımızı, toplamda ise 51 sağlık çalışanımızı corona virüsü nedeniyle kaybettik. Pandemi nedeniyle kaybettiğimiz başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER 4 Ağustos corona tablosu! Corona virüsünde son durum nedir, vaka sayısı kaç oldu?

VAKA SAYILARI 2 KATINA YÜKSELDİ

Normalleşme sürecinde ekonomik kaygılarla turizme yönelik yasakların getirilmediğini ifade eden Dr. Ekici, “Önlemlerin vatandaşın inisiyatifine bırakılması, vatandaşın maskesiz, fiziksel mesafe kurallarına uymadan dolaşması önümüzdeki günlerde pandeminin kontrol edilemez bir noktaya geleceği kaygısı uyandırmaktadır. Şu an bile bir ay öncesine göre bölgemizde ve tüm ülkede vaka sayılarının iki katına yükseldiğini gözlemekteyiz” diye konuştu.

REHAVETE KAPILMAYALIM

Başkan Ekici, tüm Eskişehir halkını dikkatli olmaya davet ederek, “Rehavete kapılmadan, önümüzde uzun bir süreç olduğunun bilinciyle, maskelerimizi kurallarına uygun, etkin olarak kullanmaya ve fiziksel mesafeye uyarak, mümkün olduğunca kalabalıktan uzak durmamız gerekiyor” şeklinde uyarılarda bulundu.