‘Temas ettiğim bazı kişiler ‘benim adımı verme’ dedi’

Eskişehirde avukatlık yapan Ceren Koçak, geçen ay babasının rahatsızlanması üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testin pozitif çıkması üzerine annesi, ağabeyi ve kendisine de test yapıldı. Herhangi bir belirti olmamasına rağmen 4 kişilik ailenin corona virüsü olduğu ortaya çıktı.

‘HİÇ BELİRTİ GÖRÜLMEDİ’

Corona virüsüne yakalanma ve tedavi sürecini yaşadıklarını anlatan Koçak, şunları söyledi:

“Çok hastalık belirtim yoktu. Normalde ben grip hastalığını bile çok ağır geçiririm ama grip kadar bile belirtim yoktu benim. Ateşim hiçbir zaman tedavi gördüğüm süre boyunca 36 dereceyi geçmedi, hiç öksürüğüm olmadı. Bizde hastalığı en ağır geçiren babamdı, o da ayakta geçirdi hastalığı. Sadece onda öksürük vardı, sonrasında zatürreye çevirdi ve hastaneden çıktıktan sonra antibiyotik tedavisine devam etti.”

‘TEMAS ETTİKLERİMDEN BAZILARI ‘BENİM ADIMI VERME’ DEDİ’

Hastanede kaldığı sürece gözlemlediği sağlık çalışanlarının çok büyük özverili çalışmalarına şahit olduğunu da vurgulayan Ceren Koçak, temas ettiği kişilere haber verdiğinde karşılaştığı yanıtları paylaştı:

“Testim açıklanır açıklanmaz herkesi aradım. Bazı insanlar, hasta olduğumu bilmediğim dönemde onlara temas ettiğim, görüştüğüm halde ‘benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme işlerim var. Şu an dükkanı kapatamam’ dediler. Bu bilinç düzeyi de çok fazla yok yani bu da biraz yayılmaya sebebiyet veriyor.” (DHA)