TTB’den ölümcül Corona virüsüyle ilgili uyarı!

Dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren Corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Sağlık sistemi salgına hazır hale getirilmeli ve sağlık çalışanlarına yönelik koruyucu önlemler alınmalıdır” dedi.

“BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDADIR”

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Hekim ve hemşireler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanları risk altındadır.

* Koruyucu ekipman eksiklikleri dahil koruyucu önlemler bir an önce alınmalıdır.

* Sağlık sistemi salgına hazır hale getirilmeli, triyaj işlemleri uygulanmalı, yoğun bakım kapasitesi artırılmalıdır.

* Korona virüs için test sayısı ve kapasitesi artırılarak hastalığın yaygınlık derecesi doğru biçimde ortaya koyulmalıdır.

* Salgının yaygınlık derecesine göre “sosyal mesafe”yi artıran önlemler planlanmalıdır.

* Önlemleri zamanında almayan, sağlık sistemini organize edemeyen ülkelerde bilançonun artmasından ders çıkarılmalıdır.