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Üç günde 13 sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti

Türk Tabipler Birliği (TTB) son üç günde 13 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Covid-19’dan ölümlerin, pandemiyle en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi taleplerini yineleyen TTB, “Tükeniyoruz” dedi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 12:14, 10/11/2020
Haberler Sağlık
Üç günde 13 sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti

TTB son 3 günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının 7'si doktor olmak üzere 13'e yükseldiğini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşılan görselde Dr. Aslı Yıldız, Dr. Sami İpek, Dr. Salim Akın, Dr. Mesut Cem İlkin, Dr. Metin Kebapçı, Dr. Habip Demirel, Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu, Eczacı İlhami Okatan ile sağlık çalışanları Murat Öndeş, Murat Yeni, Mehmet Mollamahmutoğlu, Murat Esen, ile Orhan Özgül'ün fotoğrafları yer aldı. Sağlık çalışanlarının hayatını kaybetmesinin sorumlusunun salgına karşı yeterli önlem almayan iktidar olduğu vurgulandı.

COVID-19 MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLSİN

Salgına karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının her geçen gün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesine rağmen, Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmemesini eleştiren TTB'den “Son 3 günde 13 Sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle kaybettik! Salgına karşı yeterli önlemleri almayan iktidarın politikalarından kaynaklı her gün sağlık çalışanlarını kaybediyoruz, tükeniyoruz! Covid-19 Meslek hastalığı olarak kabul edilsin” çağrısı yapıldı.

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