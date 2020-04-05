Virüs takıntınız alışkanlık olmasın

Küresel çapta yaşanan ve hayati risk oluşturan Covid-19 karşısında ise kişilerin bir miktar kaygılı olması son derece normal ve hatta önlem almak için harekete geçirici bir güç olarak gereklidir.

Ancak sürekli olarak bu konuyu düşünmenin veya sürekli haber okumanın yalnızca kaygıyı artırıcı bir davranış olacağı, tedbir alma adına bir fayda vermeyeceğini unutmamak gerekir.

NORMALLEŞECEK

– Bu dönemde alınan önlemlerle OKB'deki (Obsesif Kompulsif Bozukluk) temizlik takıntıları birbirinden farklıdır. Uzmanların ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri olan sosyal izolasyon ile sık el yıkama, duş alma ve nesnelerin temizliği gibi temizlik davranışları kompulsif temizlik ritüelleri değil, hayati önlemlerdir.

– Bu anlamda OKB'deki temizlik takıntılarının farazi kir ve mikroba karşı alınan önlemler olduklarını akıldan çıkarmamak gerekir. Covid-19 ile ilgili gerçek tehdit sürdüğü müddetçe de uzmanların önerdiği tüm temizlik ve korunma davranışlarının yine önerdikleri şekilde, sürede, sıklıkta ve miktarda yapılması gerekir.

– Salgının tehdit olmaktan çıktığı noktada ise bu davranışların bir süre sonra, büyük çoğunluk için, kendiliğinden normalleşme göstereceğini öngörmek bir hayli mümkündür. Bu süre ise elbette kişiler arasında farklılık gösterecektir.

NELER YAPILMALI?

– Temizlik takıntısı olan kişilerin bu dönemde konunun uzmanlarına kulak vermeleri gerekiyor. Yetkili kamu kuruluşlarının ve konunun uzmanı olan tıp doktorlarının önerdiği temizlik ve alınması gereken tedbirleri dinleyip bunları uygulamaları, içlerinden daha fazlasını yapmaya dair baskı hissetseler bile yapmamaları gerekir.

Bu arada film/dizi izlemek, kitap/dergi okumak, internette hali hazırda açık olan müzeleri gezmek gibi evde yapılabilecek bir çok aktiviteyi yapmak iyi gelecektir.