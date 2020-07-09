Büyük tuvaleti tutamama, susuzluk, kusma bulantı, halsizlikle karın bölgesinde gaz gibi belirtileri olan ishale genellikle virüsler neden olur. İshal akut (geçici) veya kronik (uzun süreli) olabilir. Peki, yetişkinlerde ishal nasıl tedavi edilir? İshale ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

İSHAL NEDİR?

İshal veya bilimsel adıyla diyare, dışkılamanın normalden daha sulu olmasıdır. Genellikle birkaç gün sürer ve genellikle herhangi bir tedavi olmadan kaybolur. İshal, akut veya kronik olabilir.

Akut ishal, bu durumun bir ila iki gün devam etmesiyle ortaya çıkar. Viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun sonucu olarak ya da gıda zehirlenmesinden kaynaklanabilir. Gelişmekte olan veya üçüncü dünya ülkelerine yapılan ziyaret ve tatillerde bu ülkelerde karşılaşılan bakteri ve parazitler turist ishali adı verilen bir başka akut ishal türüne neden olabilir.

Kronik ishal ise en az dört hafta boyunca devam eden ishali ifade eder. Genellikle altında bağırsak hastalığı veya bozukluğu gibi bir tıbbi neden bulunur. Bunlara örnek olarak çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, sürekli enfeksiyon ya da inflamatuar bağırsak hastalığı gibi daha ciddi bir rahatsızlıklar verilebilir.

İSHAL BELİRTİLERİ

– Sıvı dışkılama,

– Acil dışkılama isteği ve büyük tuvaleti tutamama,

– Fazla dışkılama,

– Susuzluk,

– Bulantı ve kusma,

– Ateş yükselmesi,

– Halsizlik,

– Karın bölgesinde ağrı ve gaz

YETİŞKİNLERDE İSHAL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İshal kısa ömürlüdür. Genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kaybolur. İshalin devam ettiği süreçte vücudun yeterince sıvı alması önemlidir. Daha uzun süren vakalarda ise doktorlar çeşitli ilaçlar önerebilir. Bu ilaç türleri arasında antibiyotikler, bakteri veya parazitlerin neden olduğu ishali türlerini tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ancak ishale bir virüs neden oluyorsa antibiyotikler yardımcı olmaz.

İshal esnasında vücudun kaybettiği su ve minerallerin yerine konulması gereklidir. Bunun içinde temiz içme suyu, meyve suyu veya et suyu tüketimini artırmak önemlidir. Ancak elma suyu gibi bazı meyve suları ishali daha da kötüleştirebilir.

Eğer ishale bir antibiyotik neden oluyorsa doktorunuz ilacın dozu düşürülebilir veya değiştirebilir.

İshale neden olan ve altta yatan diğer tıbbi durumların tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekebilir.

İshal belirtileri kaybolduktan sonra yarı katı ve düşük lifli yiyecekler diyete yavaş bir şekilde eklenmelidir. İshali daha da kötüleştirebilecek gıdalardan da kaçınmak önemlidir.

Bunlar:

– Yağlı veya kızarmış yiyecekler

– Çiğ meyve ve sebzeler

– Baharatlı yiyecekler

– Kahve ve soda gibi kafeinli içecekler

– Fasulyeler

– Lahana, Brüksel lahanası

– Süt, peynir, yağlı ve sütlü yiyecekler

– Tam tahıllı ve kepekli ekmek

İSHALE NE İYİ GELİR?

Yetişkinlerde bebek ve çocuklara göre ishal için uygulanabilecek yöntemler ve alternatifler daha fazladır.

İşte onlardan bazıları:

– Havuç, soyulmuş elma, pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran birçok kişinin evinde bulunan ve ishale etkili başlıca yiyeceklerdir.

– Demli siyah çay

– Yemeklerden sonra bir bardak zencefil çayı.

– Muzun ishali hafifletici ve geçirici özelliği vardır. Günde birkaç kez yenebilir.

– Papatya çayının ishali kesici etkisi vardır.

– Probiyotik içeriği yüksek besin tüketimi ishalin geçmesini veya azalmasını sağlamaktadır.

– Bakterilerden kaynaklanan olan ishal için bal oldukça faydalıdır. Sıcak suya birkaç yemek kaşığı bal karıştırarak gün içinde içebilirsiniz.

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