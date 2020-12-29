Yılın doktoruna hastanede gözyaşlı veda

Bursa’da yaklaşık 50 gün önce corona virüsüne yakalanan ve son 35 gününü tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda geçiren Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, dün hayatını kaybetti. Durmuş için görev yaptığı ve tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Tören sırasında Durmuşun babası Hüsnü, annesi Elmas, eşi Gül Durmuş ile yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından Yavuz Durmuş’un mesai arkadaşları gazetecilere, Durmuş’un tıp alanında yaptığı çalışmaları, hastaneye olan katkıları ve hastalarıyla yakından ilgilendiğini anlattı. Yavuz Durmuşun cenazesi hastanede düzenlenen törenin ardından defnedileceği İstanbul’a kara yolu ile yola çıktı.

‘YILIN DOKTORU’ SEÇİLMİŞTİ

Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi’nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda ‘Yılın Hekimi’ seçildi. Yavuz Durmuş, teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan almıştı. (DHA)