18 ülkenin risk derecelendirme notu düştü

Corona virüsü salgını uzun zamandır sayısız belirsizlik faktörü ile gitgide zayıflayan küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgın dünya çapındaki işletmelere zarar veriyor; tedarik zincirlerini ve iş yapış biçimlerini bozuyor, uluslararası ticareti de ciddi bir şekilde sınırlıyor. Euler Hermes'in her üç ayda bir ticari borçların vadesinde ödenmeme riskini ölçerek hazırladığı ülke ve sektör risk derecelendirme raporunda da corona virüsü salgınının yaratacağı olumsuz etkilere vurgu yapıldı.

İFLASLAR YÜZDE 14 ARTACAK

Sigorta Medya internet sitesinde yer alan habere göre Euler Hermes 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin güçlü bir yavaşlama kaydedeceği ve iflasların yüzde 14 artacağı tahmini doğrultusunda; 18 ülke ile 126 sektörün risk derecelendirme notunda da indirime gitti. 2020 yılında dünya ekonomisinde büyümenin yüzde 0.5 ile sınırlı kalacağı ve uluslararası ticarette yüzde 4.5 daralma olacağı öngörüsünde bulunan Euler Hermes; Ekvador, Tayland, Endonezya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Fas, Kenya, Gana, Mauritius, Çek Cumhuriyeti; Polonya, Romanya, İrlanda, Slovakya, Japonya, Brezilya ve Litvanya'nın risk derecelendirme notunu düşürdü.

Kısa ve uzun vadeli 40 ekonomik ve finansal göstergenin sürekli takibini yapan, toplam 242 ülke ile 18 sektörü izleyen Euler Hermes, raporunda risk derecelendirme notunu indirdiği bu ülkelerden Brezilya, Japonya ve Hindistan ile ilgili uyarılarda bulundu. Brezilya'nın dinamik reformlarla büyümeyi hızlandıracağına dair verdiği sinyallere rağmen, corona virüs salgınının ekonomide yaratacağı olumsuz etkilerine maruz kalabileceğini vurgulayan Euler Hermes, geçen sonbaharda yaşanan birkaç ekonomik şokun ardından 2020 yılına kırılgan bir yapıda başlayan Japonya'nın daha da zayıfladığını açıkladı.

126 SEKTÖRÜN NOTU DÜŞTÜ

Euler Hermes, 126 sektörün ise risk derecelendirme notunu düşürdü. Küresel ekonomideki yavaşlamadan en çok otomotiv sektörünün etkileneceğinin belirtildiği Euler Hermes raporunda; bu sektörün 26 ülkede notunu düşürdü. Euler Hermes, ulaştırma sektörünün 21, elektronik sektörünün 14; perakende sektörünün ise 12 ülkede notu indirdi. Euler Hermes'in raporunda Batı Avrupa 52 not değişikliği ile

en çok notu düşen bölge oldu. Batı Avrupa'yı 29 not indirimi ile Asya Pasifik, 24 not indirimi ile Orta ve Doğu Avrupa takip etti. Raporda ayrıca ilaç, yazılım ve bilgi teknolojisi sektörlerinin bu krizden en az etkilenen sektörler olduğu vurgulandı.