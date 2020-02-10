Artan asgari ücret sigorta sektöründe maliyetleri artırdı

Hayatımız Sigortalı Dergisi'nde yer alan habere göre asgari ücretteki artışın sigorta sektörü üzerindeki en önemli etkisi ‘trafik sigortası' ile ilgili. Trafikte ‘bedeni hasarlı' kazalarda vefat eden ya da sürekli sakat kalan vatandaşlar için hesaplanan ve söz konusu kişilere ya da yakınlarına ödenecek ‘destekten yoksun kalma tazminatı' söz konusu. Söz konusu tazminatın hesaplanmasında da asgari ücret baz alınıyor. Bir anlamda, ilgili kişi (sürekli sakat kalan, vefat eden) yaşasaydı ya da sakat kalmayıp da çalışsaydı elde edeceği gelir, asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor. Destekten yoksun kalma tazminatı'nın hesaplanmasında asgari ücretin önemli bir parametre olduğunu vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu, asgari ücretteki 2020 yılındaki yüzde 15'lik artışın yaklaşık yarısı kadar sektörde maliyetlerin artacağını söylüyor.

Kasko ve konut da etkileniyor

Asgari ücretteki artışın etkisi sadece trafik sigortaları ve destekten yoksun kalma tazminatı ile sınırlı değil. Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, asgari ücretteki artışın kasko ve konut sigortalarını da etkilediğine dikkat çekiyor. Hasar onarımında ve araçların tamirinde, ücretli kesimin ücretlerindeki artışın kasko sigortalarında maliyetleri artırdığını ifade eden Ortaç, “Konut poliçelerinde de ortalama konut hasarlarının artması, asgari ücretteki artışın bir başka etkisini oluşturuyor” dedi.

BES'te katılımcı 2020'de en fazla 8.829 TL devlet katkısı alacak

Asgari ücretteki artış, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcılarını da yakından ilgilendiriyor. BES'teki katılımcılar, her ay ödedikleri katkı payının yüzde 25'i kadar devlet katkısı alıyor. Bu katkı için belirlenen üst sınır da (katılımcıların 1 yıl için alabilecekleri tutar) brüt asgari ücretin yıllık tutarının yüzde 25'i kadar. Bu da 8.829 TL'ye denk geliyor. Bu nedenle, BES'teki bir katılımcı 2020'de en fazla 8.829 TL devlet katkısı alabilecek.

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