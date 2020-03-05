Bireysel emeklilik sistemi nedir? BES hesaplaması nasıl yapılır?

Çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emeklikte ek gelir kazanmasını sağlayan bireysel emeklilik sisteminde belli süre kalanlar devlet desteğinden de faydalanabilmektedir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emekli olmasına Bireysel Emeklilik (BES) denir. Sistemde belli süre kalanlar devlet desteğinden de faydalanabilmektedir.

BES'TE EMEKLİLİK HAKKI NASIL KAZANILIR?

Otomatik katılımda en az 10 yıl kalan ve 56 yaşını tamamlayan çalışan emekliliğe hak kazanır.

BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIR?

Bireysel emeklilik (BES) hesaplaması çalışanlar tarafından merak edilmektedir. Ancak oldukça basit bir cevabı vardır. Çalışanların prime esas alınacak kazançlarının yüzde 3'ü oranında olur. Bu para çalışanın maaşından otomatik olarak kesilir. Ancak istenirse bu oran 2 katına çıkarabilme veya yüzde 1'e indirebilinir. Katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. En düşük kesinti 53 lira, en yüksek 340 lira olacak.

Bireysel emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

BELİRLENENİN ÜSTÜNDE ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?

Alt limit, prime esas kazancın yüzde 3'ü kadar. Fakat Üst limit çalışan tarafından da belirlenebilir.

BES'E KATKI PAYI VERMEYE ARA VERİLEBİLİR Mİ?

Talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için ara verilebilir. Bu süre bitiminden önce veya bitiminde tekrar ara verilme talep edilebilir.

BES'TE YAŞ SINIR VAR MIDIR?

BES'e katılmak için belirli bir yaş sınırı bulunmaktadır. Türkiye Sigorta Birliği, yaptığı açıklamada “Uygulamaya dahil olacak iş yerleri belirlenirken, iş yerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak. Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edilecek” dedi.