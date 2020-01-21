Devlet hastanelerinde sigortasız muayene ücreti ne kadar?

Sigortası olmayan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için muayene ücretini kendi cebinden ödemek zorundadır. Şimdi, devlet hastanesi sigortasız muayene ücreti ne kadar? gelin birlikte öğrenelim…

SİGORTASIZ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR

Çalışmayan yahut düzenli olarak primleri ödemeyen, devlete Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan ve sigortası olmayıp halen gelir testi yaptırmayan kişiler devlet hastanelerinde muayene olabilmek için paralı hasta muayene ücret olan 30 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Muayene ücretleri haricinde tahlil ücretleri de ayrıca tahsil edilmektedir. Ancak devlet hastanelerine acilden giriş yapanlardan muayene ve tahlil ücreti alınmaz.

Muayene ücretini gittiğiniz devlet hastanesinde muayene olmadan önce vezneye ödemeniz gerekmektedir. Sigortasız hasta olarak sıra beklememeniz için kamuya bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde muayene olabilmek için randevu almanız gerekmektedir.

Randevularınızı Alo 182 ya da MHRS sistemi üzerinden alabilirsiniz. Tedavi sürecinizde kullanılacak olan maliyeti yüksek malzemeleri temin etmeniz istenebilir.

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