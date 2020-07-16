e-Devlet ile işlem yapmak isteyen kullanıcıların, sisteme giriş yapması gereklidir. e-Devlet sistemine giriş işin kullanılan e-Devlet şifresi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… e-Devlet şifresi internetten alınabilir mi? İşte cevabı…

e-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet şifresi kişiye özeldir. Bu yüzden e devlet şifresini, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de bu adrese giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

e-DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?

e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-Devlet kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.

İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-Devlet kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.

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