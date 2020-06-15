e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifresini unutanlar ne yapmalı?

e-Devlet, kamu kurumlarında yapabileceğiniz işlemleri online olarak dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda yapabilme imkanı sağlayan bir sistemdir. Sosyal güvenlik Kurumu’ndan Adalet Bakanlığı’na kadar birçok kurum ile ilgili işlerinizi rahatlıkla sağlayabileceğiniz e-Devlet’e giriş sağlayabilmek için gerekli tek şey bir şifre. Peki, e-Devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır? İşte e-Devlet şifresi ile ilgili ayrıntılar…

e-DEVLET ŞİFRESİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek öncelikle bu adrese girmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

* T.C. kimlik kartı ile giriş,

* e-Devlet şifresi ile giriş,

* Mobil imza ile giriş,

* Elektronik imza ile giriş(e-imza),

* İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi e-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e-Devlet şifresini T.C. kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.

e-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİSİNİ NASIL ALIRIM?

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz. Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı bu girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

– Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

– İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, bu sayfadan müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

– Bu işlemlerle yeniden şifre alamıyorsanız PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre alabilirsiniz.

İLGİLİ HABER e-Devlet'ten ikamet adresi değiştirilir mi? Adres değişikliği nasıl yapılır?

İLGİLİ HABER E Devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi işlemleri… 65 yaş üstü için izin belgesi internetten nasıl alınır?