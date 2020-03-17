Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2020’de ne kadar?

Emekli ikramiyeleri geçim derdindeki emeklilerin bir nebze de olsa kurtarıcısı oluyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyenin yine bayram öncesinde dağıtılması bekleniyor. Peki 2020’de emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2020'DE EMEKLİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.